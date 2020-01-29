Племянник Тенесси Уильямса актер Итан Хоук экранизирует его пьесу

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Итан Хоук станет режиссером фильма по мотивам экспериментальной пьесы Тенесси Уильямсв "Камино Реаль" (Camino Real), . Итан Хоук станет режиссером фильма по мотивам экспериментальной пьесы Тенесси Уильямсв "Камино Реаль" (Camino Real), сообщает Variety.

Продюсировать проект будет Ури Сингер, который не так давно работал с Хоуком над лентой "Тесла" о знаменитом ученом и изобретателе. Премьера проекта состоялась на фестивале независимого кино "Сандэнс" в штате Юта 27 января.

"Я был одержим этой пьесой много лет и постоянно прокручивал ее в голове. Это отчасти рок-опера, отчасти "В ожидании Годо". Мне кажется, в кино можно лучше передать то, что пытался сделать Уильямс", - рассказал актер в интервью изданию.

"Это в чем-то похоже на то, к чему стремился Баз Лурман в "Мулен Руж", только тут больше духовной составляющей", - добавил он.

Актер надеется, что одну из главных ролей в фильме исполнит Жюльет Бинош. Сам Хоук не будет сниматься в картине, он собирается адаптировать текст для экранизации.

Уильямс написал "Камино Реаль" в 1953 году. Пьеса сильно отличается от более известных его вещей, таких как "Трамвай желание", "Стеклянный зверинец" и "Сладкоголосая птица юности", своим отрывом от реальности. Ее герой — молодой американец Килрой — встречает Дон Кихота, Эсмеральду, Казанову и других исторических, литературных и мифических персонажей.