Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-29T02:50+0300
https://ria.ru/20200129/1563969086.html
Племянник Тенесси Уильямса актер Итан Хоук экранизирует его пьесу
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563967306_0:141:2937:1793_1036x0_80_0_0_6084dd0752c5cc5cd8c346f18c6d86fe.jpg
РИА Новости

Племянник Тенесси Уильямса актер Итан Хоук экранизирует его пьесу

02:11 29.01.2020 (обновлено: 02:50 29.01.2020)
448
© AP Photo / Chris PizzelloАктер Итан Хоук во время пресс-тура Зимней ассоциации телевизионных критиков 2020 года
Актер Итан Хоук во время пресс-тура Зимней ассоциации телевизионных критиков 2020 года
© AP Photo / Chris Pizzello
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Итан Хоук станет режиссером фильма по мотивам экспериментальной пьесы Тенесси Уильямсв "Камино Реаль" (Camino Real), сообщает Variety.
Продюсировать проект будет Ури Сингер, который не так давно работал с Хоуком над лентой "Тесла" о знаменитом ученом и изобретателе. Премьера проекта состоялась на фестивале независимого кино "Сандэнс" в штате Юта 27 января.
"Я был одержим этой пьесой много лет и постоянно прокручивал ее в голове. Это отчасти рок-опера, отчасти "В ожидании Годо". Мне кажется, в кино можно лучше передать то, что пытался сделать Уильямс", - рассказал актер в интервью изданию.
"Это в чем-то похоже на то, к чему стремился Баз Лурман в "Мулен Руж", только тут больше духовной составляющей", - добавил он.
Актер надеется, что одну из главных ролей в фильме исполнит Жюльет Бинош. Сам Хоук не будет сниматься в картине, он собирается адаптировать текст для экранизации.
Уильямс написал "Камино Реаль" в 1953 году. Пьеса сильно отличается от более известных его вещей, таких как "Трамвай желание", "Стеклянный зверинец" и "Сладкоголосая птица юности", своим отрывом от реальности. Ее герой — молодой американец Килрой — встречает Дон Кихота, Эсмеральду, Казанову и других исторических, литературных и мифических персонажей.
Итан Хоук, который является двоюродным племянником Теннесси Уильямса, сыграл Килроя на театральном фестивале в Уильямстауне в 1999 году и считает эту роль своей лучшей театральной работой.
Кадр из фильма Правда
22 декабря 2019, 09:49Культура
В сети опубликовали трейлер фильма "Правда" с Катрин Денев
000001
КультураКино и сериалыНовости культурыИтан ХоукЖюльет БиношБаз Лурман (Марк Лурман)
Рекомендуем
Актеры Николай Караченцов и Елена Шанина в сцене из рок-оперы Юнона и Авось
В театре "Ленком" отпразднуют 75-летие Николая Караченцова
Кадр из фильма 1917
Режиссер драмы "1917" объяснил, почему фильмы о войне популярны
Кадр из сериала Вампиры средней полосы
Михаил Ефремов сыграет лидера вампиров из Смоленска в новом сериале
Кадр из фильма Искусство ограбления
Вышел трейлер фильма "Искусство ограбления" с Миком Джаггером
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл: суррогатное материнство поощряет торговлю детьми
Здание министерства культуры РФ в Москве
Минкультуры: заявок на субсидии для фильма о "Машине времени" не было
Кадр из фильма Трансформеры: Последний рыцарь
У франшизы "Трансформеры" появится два новых фильма
Актриса Рене Зеллвегер во время проведения завтрака номинантов на Оскар в Лос-Анджелесе
Знаменитости съехались на завтрак номинантов на премию "Оскар"
Герой изданий Marvel Comics Серебряный Серфер
Серебряный серфер может дебютировать в фильме "Тор: Любовь и гром"
Встреча главного раввина России Берла Лазара с главным сефардским раввином Израиля Ицхаком Иосефом в Московском еврейском общинном центре. 9 октября 2018
Главный раввин РФ: антисемитизм в России сейчас на самом низком уровне
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на церемонии представления главы Пенсионного фонда России Максима Топилина
Голикова будет курировать социальную политику
Памятник русскому мореплавателю, первооткрывателю Антарктиды Фаддею Беллинсгаузену
Эксперт обвинил Эстонию в "примазывании" к юбилею открытия Антарктиды
Дмитрий Волкострелов
Дмитрий Волкострелов назначен худруком Центра им. Мейерхольда в Москве
Вице-премьер РФ Юрий Борисов
Вице-премьер Борисов будет курировать оборону, ОПК и гособоронзаказ
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Вице-премьер Хуснуллин займется жилищной политикой, ипотекой и ЖКХ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:03Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления
18:02В Армении не нашли коронавирус у двух госпитализированных граждан КНР
18:01В МИД ДНР рассказали об одном из предложенных участков разведения сил
18:01Представители Киева и Донбасса намерены обменяться списками пленных
17:59Два участника избиения осужденного в Ярославле получили условные сроки
17:56Получившую ранение журналистку RT доставили в больницу
17:56Медведев рассказал о стратегических интересах России в Антарктиде
17:53Симоньян попросила молиться за получившую ранение журналистку RT
17:53Врио главы Чувашии рассказал, чем намерен заняться в новой должности
17:51Грызлов призвал Киев ввести "формулу Штайнмайера" в законодательство
17:48МИД Черногории обвинил Сербию во вмешательстве из-за закона о церкви
17:47ПАСЕ отклонила поправки России по реагированию на нарушение устава СЕ
17:47Грызлов сообщил об обсуждении возможных участков отвода сил в Донбассе
17:43В Новокузнецке врачи рассказали о состоянии избитого в суде конвоира
17:42Лукашенко дал поручение начать переговоры с Казахстаном по нефти
17:42Врио главы Чувашии не стал комментировать отставку Игнатьева
17:38Путин встретился с врио главы Чувашии Николаевым
17:38В Волгоградской области трое детей пострадали в ДТП с автобусом
17:38В Новокузнецке преступник избил конвоира и сбежал из суда
17:35Слуцкий раскритиковал "сделку века" США
Лента новостейМолния