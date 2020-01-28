Иеромонах рассказал о первом молебне о здравии жителей Китая в Москве

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Молебен о спасении от эпидемии коронавируса прошел в Москве на китайском Патриаршем подворье - в храме святителя Николая в Голутвине, его теперь планируется совершать регулярно, сообщил во вторник РИА Новости принявший участие в богослужении сотрудник отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Кирилл (Перегудин).

"Молебен был "о здравии рабов Божиих, в земле Китайстей сущих", пока его планируется совершать раз в неделю", - сказал иеромонах.

Молебен посетили русские и китайские прихожане храма, в том числе дипломаты, студенты, предприниматели. Богослужение возглавил секретарь подворья Китайской автономной православной церкви священник Алексей Юсупов, песнопения исполнялись на русском и китайском языках.

Иеромонах Кирилл (Перегудин) напомнил, что в Ухани – эпицентре эпидемии есть русский православный храм, который был восстановлен на деньги китайских граждан, однако власти "молиться там не разрешают, и священника нет". Сейчас в уханской церкви в честь святого князя Александра Невского располагается Дом российско-китайских культурных обменов.

В свою очередь на московском подворье уточнили, что в связи с наступлением нового года по китайскому календарю в молебне содержались также особые прошения на Новолетие. Представители духовенства служили в красных облачениях. По православному обычаю их надевают во время пасхальных богослужений и в дни памяти мучеников, но в Китае красный цвет – новогодний.