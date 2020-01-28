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Трамп предлагает Израилю и Палестине совместно бороться с ХАМАС и ИГ*
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РИА Новости

Трамп предлагает Израилю и Палестине совместно бороться с ХАМАС и ИГ*

23:57 28.01.2020
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
© REUTERS / Jonathan Ernst
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. План президента США Дональда Трампа предлагает Израилю и Палестине совместно бороться с "Хезболлах", ИГ* (запрещенная в РФ организация), ХАМАС и "радикальным режимом Ирана", говорится в "сделке века".
"Израильское государство, палестинское государство и арабские страны будут совместно работать для противодействия "Хезболлах", ИГ*, ХАМАС, и всем другим террористическим группировкам и организациям, а также другим экстремистским группам", - предлагается в американской концепции.
В тексте также говорится об "угрозе со стороны радикального иранского режима" для установления мира на Ближнем Востоке.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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Исламское государствоБлижний ВостокДональд ТрампХезболлаХамасПалестинаВ мире
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