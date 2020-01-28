"Сделка века" исключает возвращение палестинских беженцев в Израиль

ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Предложенная США "сделка века" по арабо-израильскому урегулированию предполагает полный отказ от возвращения палестинских беженцев на территорию Израиля, говорится в опубликованном на сайте Белого дома тексте документа.
"Мирное соглашение между Израилем и Палестиной предполагает полное окончание и отказ от любых требований, связанных со статусом беженца или иммиграционным статусом. Право возвращения любых палестинских беженцев или их абсорбции в Израиле будет отсутствовать", - говорится в документе.
Предполагается создать фонд компенсации палестинским беженцам "в совместном распоряжении Палестины и Израиля", источники его финансирования в документе не определены. В целом палестинским беженцам предлагается довольствоваться "экономическим планом Трампа", который должен повысить благосостояние региона в целом.