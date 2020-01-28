США предлагают создать аналог ОБСЕ по Ближнему Востоку

ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Предложенная США "сделка века" по арабо-израильскому урегулированию предполагает создание Организации по безопасности и сотрудничеству на Ближнем Востоке по аналогии с ОБСЕ, говорится в опубликованном на сайте Белого дома тексте документа.
"Палестинское государство, Арабская республика Египет, Иорданское хашимитское королевство и Государство Израиль (а также другие страны региона, которые пожелают присоединиться) должны создать Организацию по безопасности и сотрудничеству на Ближнем Востоке (ОБСБВ) по аналогии с моделью, используемой Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе", - говорится в документе.
По мнению авторов документа, мандат организации должен включать раннее предупреждение о конфликтах, предотвращение конфликтов и кризисное управление.