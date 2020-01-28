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В столкновениях с израильскими военными пострадали 12 палестинцев
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РИА Новости

В столкновениях с израильскими военными пострадали 12 палестинцев

23:46 28.01.2020
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© РИА Новости / Иссам Аль-Римави / Перейти в фотобанкИзраильские военнослужащие
Израильские военнослужащие
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
Перейти в фотобанк
ГАЗА, 28 янв - РИА Новости. Двенадцать палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими военнослужащими в окрестностях Иерусалима, сообщила РИА Новости представитель Красного полумесяца Эраб аль-Фукаха.
"Двенадцать палестинцев пострадали от слезоточивого газа в столкновениях с израильскими военнослужащими в районе аль-Эзарии в окрестностях Иерусалима, два палестинца были госпитализированы" , - сообщила собеседница.
Столкновения палестинцев с израильскими военнослужащими продолжаются на Западном берегу в ходе акции протеста против представленной президентом США Дональдом Трампом "сделки века".
Во вторник США опубликовали свой план палестино-израильского урегулирования - "сделку века". Он предусматривает создание государства Палестина. При этом подконтрольная палестинцам территория будет увеличена в два раза по сравнению с тем, что они контролируют сейчас. Столицей Палестины предполагается сделать восточную часть Восточного Иерусалима. Переговоры по заключению окончательного соглашения должны пройти в течение четырех лет. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, по словам президента США Дональда Трампа, согласился с предложенным планом.
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеБиньямин НетаньяхуИерусалимПалестинаСШАИзраильПроисшествияВ мире
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