В столкновениях с израильскими военными пострадали 12 палестинцев

"Двенадцать палестинцев пострадали от слезоточивого газа в столкновениях с израильскими военнослужащими в районе аль-Эзарии в окрестностях Иерусалима, два палестинца были госпитализированы" , - сообщила собеседница.

Во вторник США опубликовали свой план палестино-израильского урегулирования - "сделку века". Он предусматривает создание государства Палестина. При этом подконтрольная палестинцам территория будет увеличена в два раза по сравнению с тем, что они контролируют сейчас. Столицей Палестины предполагается сделать восточную часть Восточного Иерусалима. Переговоры по заключению окончательного соглашения должны пройти в течение четырех лет. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, по словам президента США Дональда Трампа, согласился с предложенным планом.