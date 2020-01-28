ООН привержена резолюциям СБ по палестино-израильскому конфликту

"Генеральный секретарь видел объявление о плане США по Ближнему Востоку. Позиция ООН в отношении разрешения (конфликта - ред.) на основе двух государств на протяжении многих лет определялась соответствующими резолюциями Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи, которыми руководствуется секретариат (ООН - ред.), - говорится в комментарии Дюжаррика.

По его словам, ООН по-прежнему привержена поддержке палестинцев и израильтян в урегулировании конфликта на основе резолюций ООН, международного права и двусторонних соглашений, а также на основе "видения двух государств - Израиля и Палестины - живущих бок о бок в мире и безопасности в рамках признанных границ, существовавших до 1967 года".

ООН не признает поселенческую деятельность Израиля законной. Генассамблея ООН в 2019 году приняла резолюцию, в которой содержится призыв "обеспечить уход Израиля с оккупированной с 1967 года палестинской территории, включая Восточный Иерусалим", и соблюдать неотъемлемые права палестинского народа, прежде всего право на самоопределение и право на свое независимое государство. Авторы подтверждают незаконность поселенческой деятельности Израиля и всех других односторонних мер, направленных на изменение демографического состава, характера и статуса города Иерусалим и оккупированной палестинской территории в целом, включая стену и связанный с ней режим. Резолюция призывает прекратить эти действия.