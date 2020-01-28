ООН привержена резолюциям СБ по палестино-израильскому конфликту

ООН, 28 янв - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш видел, как США объявили о "сделке века" - позиция организации определена соответствующими резолюциями Совбеза и Генассамблеи ООН, говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.
"Генеральный секретарь видел объявление о плане США по Ближнему Востоку. Позиция ООН в отношении разрешения (конфликта - ред.) на основе двух государств на протяжении многих лет определялась соответствующими резолюциями Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи, которыми руководствуется секретариат (ООН - ред.), - говорится в комментарии Дюжаррика.
По его словам, ООН по-прежнему привержена поддержке палестинцев и израильтян в урегулировании конфликта на основе резолюций ООН, международного права и двусторонних соглашений, а также на основе "видения двух государств - Израиля и Палестины - живущих бок о бок в мире и безопасности в рамках признанных границ, существовавших до 1967 года".
ООН не признает поселенческую деятельность Израиля законной. Генассамблея ООН в 2019 году приняла резолюцию, в которой содержится призыв "обеспечить уход Израиля с оккупированной с 1967 года палестинской территории, включая Восточный Иерусалим", и соблюдать неотъемлемые права палестинского народа, прежде всего право на самоопределение и право на свое независимое государство. Авторы подтверждают незаконность поселенческой деятельности Израиля и всех других односторонних мер, направленных на изменение демографического состава, характера и статуса города Иерусалим и оккупированной палестинской территории в целом, включая стену и связанный с ней режим. Резолюция призывает прекратить эти действия.
Президент США Дональд Трамп во вторник представил "сделку века" - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. В соответствии с этим планом, сообщил Трамп, Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, США откроют свое посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме, палестинцы смогут вдвое увеличить свою территорию, а США помогут палестинскому лидеру Махмуду Аббасу в создании государства, если он согласится на переговоры. Для реализации "сделки века" США образуют совместный комитет с Израилем, премьер которого Биньямин Нетаньяху, по словам Трампа, согласился с предложенным Вашингтоном планом.