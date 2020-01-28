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"Сделка века" предполагает полную демилитаризацию сектора Газа
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РИА Новости

"Сделка века" предполагает полную демилитаризацию сектора Газа

23:36 28.01.2020
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© РИА Новости / Ахмет Абед / Перейти в фотобанкРакетный удар Израиля по территории сектора Газа
Ракетный удар Израиля по территории сектора Газа
© РИА Новости / Ахмет Абед
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. План президента США Дональда Трампа по палестино-израильскому урегулированию предполагает полное разоружение ХАМАС и "Исламского джихада", контроль центральных властей Палестины над Газой, говорится в документе, опубликованном Белым домом.
"ХАМАС, PIJ ("Исламский джихад") и другие военные и террористические организации в секторе Газа (должны быть) разоружены и Газа полностью демилитаризована", - говорится в документе.
Президент США Дональд Трамп во вторник представил "сделку века" - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. В соответствии с этим планом, сообщил Трамп, Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, США откроют свое посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме, палестинцы смогут вдвое увеличить свою территорию, а США помогут палестинскому лидеру Махмуду Аббасу в создании государства, если он согласится на переговоры. Для реализации "сделки века" США образуют совместный комитет с Израилем, премьер которого Биньямин Нетаньяху, по словам Трампа, согласился с предложенным Вашингтоном планом.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции. 18 января 2019
Вчера, 23:11
План Трампа по Ближнему Востоку вызывает вопросы, заявил Маас
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеСектор ГазаДональд ТрампМахмуд АббасПалестинаСШАВ мире
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