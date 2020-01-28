Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-28T23:35+0300
https://ria.ru/20200128/1563991142.html
"Сделка века" предполагает освобождение палестинских заключенных
https://cdn21.img.ria.ru/images/156256/00/1562560059_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d2256fb96b55110219f714d8759d4632.jpg
РИА Новости

"Сделка века" предполагает освобождение палестинских заключенных

23:35 28.01.2020
135
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Предложенная США "сделка века" предполагает, что Израиль отпустит большинство палестинских заключенных, а Палестина их примет, говорится в документе, который распространил Белый дом.
"Израильско-палестинское мирное соглашение будет предусматривать освобождение палестинских заключенных и административно задержанных, которые содержатся в израильских тюрьмах", - говорится в плане.
Подразумевается, что не будут освобождены осужденные за убийство или покушение на убийство, а также подозреваемые в терроризме и палестинцы-граждане Израиля.
При этом Палестина должна будет обязаться принять бывших заключенных и предоставить им гражданство, говорится в плане.
Президент государства Палестина Махмуд Аббас
Вчера, 23:30
Аббас настаивает на признании Палестины в границах 1967 года
110012
Обсудить 0
"Сделка века" по Израилю и ПалестинеПалестинаСШАИзраильВ мире
Рекомендуем
Ракетный удар Израиля по территории сектора Газа
"Сделка века" предполагает полную демилитаризацию сектора Газа
Президент государства Палестина Махмуд Аббас
Аббас настаивает на признании Палестины в границах 1967 года
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Белом доме в Вашингтоне. 25 марта 2019
Египет призвал палестинцев и израильтян начать диалог под эгидой США
Президент США Дональд Трамп
США предложили экономический план для палестинцев
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС прокомментировал план США по Израилю и Палестине
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции. 18 января 2019
План Трампа по Ближнему Востоку вызывает вопросы, заявил Маас
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Иран поддержит народ Палестины в противодействии "сделке века"
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Трамп предлагает Израилю и Палестине совместно бороться с ХАМАС и ИГ*
Президент США Дональд Трамп
"Сделка века" исключает возвращение палестинских беженцев в Израиль
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
США предлагают создать аналог ОБСЕ по Ближнему Востоку
Стефан Дюжаррик
ООН привержена резолюциям СБ по палестино-израильскому конфликту
Президент государства Палестина Махмуд Аббас
Аббас анонсировал новый раунд межпалестинских переговоров
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху заявил, что Израиль хочет для палестинцев лучшей жизни
Президент США Дональд Трамп
Трамп пообещал открыть американское представительство в Палестине
Президент государства Палестина Махмуд Аббас
Аббас выступил против посредничества США в разрешении конфликта
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49В Ливане заявили, что никогда не поддержат "сделку века" по Палестине
06:40"Исчезнувшая" в Мексике Наталья Андрейченко пожаловалась на критику
06:27В Гуанчжоу крупную азиатскую турвыставку отменили из-за коронавируса
06:18В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
06:16Власти Пекина хотят оштрафовать аптеку за повышение цен на маски
06:14Экс-премьер Ливана назвал "сделку века" "пощечиной" Палестине
05:57Граждан США могут изолировать по приезду в Калифорнию из Уханя
05:48Серебряный серфер может дебютировать в фильме "Тор: Любовь и гром"
05:37В Приморье могут продлить приостановку работы пунктов пропуска с КНР
05:31Опубликовано видео полетов истребителей Су-35С в Карелии
05:21Аэропорт Хабаровска усилил меры безопасности среди сотрудников
05:18Роспотребнадзор советует не пить жаропонижающее перед проходом границы
05:11Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
05:01Британский экоактивист: рыбу в Ла-Манше будто заменили на мусор
04:59На Камчатке усилили контроль в пунктах пропуска через госграницу
04:54Австралия эвакуирует своих граждан из Уханя на остров Рождества
04:44Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
04:43Аналитик прогнозирует более "смертоносные" нападения на армию США
04:25Российские туристы рассказали, как борются с хандрой
04:13Фигурант споров об импичменте Парнас хочет попасть на суд в сенат США
Лента новостейМолния