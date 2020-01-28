"Сделка века" предполагает освобождение палестинских заключенных

ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Предложенная США Предложенная США "сделка века" предполагает, что Израиль отпустит большинство палестинских заключенных, а Палестина их примет, говорится в документе, который распространил Белый дом.

"Израильско-палестинское мирное соглашение будет предусматривать освобождение палестинских заключенных и административно задержанных, которые содержатся в израильских тюрьмах", - говорится в плане.

Подразумевается, что не будут освобождены осужденные за убийство или покушение на убийство, а также подозреваемые в терроризме и палестинцы-граждане Израиля.