Число зараженных коронавирусом в Германии выросло до четырех человек

БЕРЛИН, 28 янв - РИА Новости. Три новых заражения новым типом коронавируса подтвердили в немецкой Три новых заражения новым типом коронавируса подтвердили в немецкой Баварии , все трое заболевших работали в одной компании с первым инфицированным, сообщил региональный минздрав.

"Баварское министерство здравоохранения было проинформировано во вторник вечером, что еще три человека заразились новым типом коронавируса в Баварии. Эти пациенты также являются сотрудниками фирмы в Штарнберге, в которой работает первый инфицированный", - говорится в пресс-релизе.

Все инфицированные находятся в клинике Швабинг в Мюнхене. Пациенты изолированы, за их состоянием ведется наблюдение. Медики также намерены обследовать других людей, которые контактировали с инфицированными, чтобы определить, не заразились ли они от них. По словам главы минздрава Мелани Хумль, всего выявлены около 40 сотрудников фирмы, которые тесно контактировали с носителем вируса. Их обследование пройдет в среду.

О первом случае стало известно в ночь на вторник. Гражданин Германии заразился коронавирусом в ходе семинара на работе, общаясь 21 января с сотрудницей из Китая, к которой недавно приезжали родственники из Уханя - эпицентра заболевания. По возвращении из Германии она обратилась к врачу, у нее диагностировали пневмонию, возбудителем которой стал коронавирус. Подтверждение этому баварские врачи получили от китайских служб.