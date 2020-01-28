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Число зараженных коронавирусом в Германии выросло до четырех человек
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РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Германии выросло до четырех человек

23:31 28.01.2020 (обновлено: 01:40 29.01.2020)
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© REUTERS / The Central Hospital of WuhanЛечение пациентов в центральной больнице города Ухань
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
© REUTERS / The Central Hospital of Wuhan
БЕРЛИН, 28 янв - РИА Новости. Три новых заражения новым типом коронавируса подтвердили в немецкой Баварии, все трое заболевших работали в одной компании с первым инфицированным, сообщил региональный минздрав.
"Баварское министерство здравоохранения было проинформировано во вторник вечером, что еще три человека заразились новым типом коронавируса в Баварии. Эти пациенты также являются сотрудниками фирмы в Штарнберге, в которой работает первый инфицированный", - говорится в пресс-релизе.
Все инфицированные находятся в клинике Швабинг в Мюнхене. Пациенты изолированы, за их состоянием ведется наблюдение. Медики также намерены обследовать других людей, которые контактировали с инфицированными, чтобы определить, не заразились ли они от них. По словам главы минздрава Мелани Хумль, всего выявлены около 40 сотрудников фирмы, которые тесно контактировали с носителем вируса. Их обследование пройдет в среду.
О первом случае стало известно в ночь на вторник. Гражданин Германии заразился коронавирусом в ходе семинара на работе, общаясь 21 января с сотрудницей из Китая, к которой недавно приезжали родственники из Уханя - эпицентра заболевания. По возвращении из Германии она обратилась к врачу, у нее диагностировали пневмонию, возбудителем которой стал коронавирус. Подтверждение этому баварские врачи получили от китайских служб.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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