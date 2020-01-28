Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-28T23:30+0300
https://ria.ru/20200128/1563991043.html
Аббас настаивает на признании Палестины в границах 1967 года
https://cdn24.img.ria.ru/images/155045/82/1550458286_0:243:2933:1893_1036x0_80_0_0_63283198f9ff583eae02fac0556715a4.jpg
РИА Новости

Аббас настаивает на признании Палестины в границах 1967 года

23:30 28.01.2020
312
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент государства Палестина Махмуд Аббас
Президент государства Палестина Махмуд Аббас
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
ГАЗА, 28 янв - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас во вторник заявил, комментируя предложенную США "сделку века", что придет время, когда США будут вынуждены признать палестинское государство в границах 1967 года.
"Придет время, когда Америка будет вынуждена сказать "да" в Совете Безопасности независимому палестинскому государству в границах 4 июня 1967 года", - заявил Аббас.
Президент США Дональд Трамп во вторник представил "сделку века" - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. В соответствии с этим планом, сообщил Трамп, Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, США откроют свое посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме, палестинцы смогут вдвое увеличить свою территорию, а США помогут палестинскому лидеру Махмуду Аббасу в создании государства, если он согласится на переговоры. Для реализации "сделки века" США образуют совместный комитет с Израилем, премьер которого Биньямин Нетаньяху, по словам Трампа, согласился с предложенным Вашингтоном планом.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
Депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз
Вчера, 22:35
"Сделка века" Трампа не приведет к миру, считают в парламенте Турции
3100001
Обсудить 0
"Сделка века" по Израилю и ПалестинеМахмуд АббасБиньямин НетаньяхуСШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
США предложили экономический план для палестинцев
Ракетный удар Израиля по территории сектора Газа
"Сделка века" предполагает полную демилитаризацию сектора Газа
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС прокомментировал план США по Израилю и Палестине
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции. 18 января 2019
План Трампа по Ближнему Востоку вызывает вопросы, заявил Маас
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Иран поддержит народ Палестины в противодействии "сделке века"
Стефан Дюжаррик
ООН привержена резолюциям СБ по палестино-израильскому конфликту
Президент государства Палестина Махмуд Аббас
Аббас выступил против посредничества США в разрешении конфликта
Президент США Дональд Трамп
"Сделка века" предполагает освобождение палестинских заключенных
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Белом доме в Вашингтоне. 25 марта 2019
Египет призвал палестинцев и израильтян начать диалог под эгидой США
Президент государства Палестина Махмуд Аббас
Аббас анонсировал новый раунд межпалестинских переговоров
Президент США Дональд Трамп
"Сделка века" исключает возвращение палестинских беженцев в Израиль
Президент США Дональд Трамп
Эксперты назвали нежизнеспособным план Трампа по Израилю и Палестине
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Трамп предлагает Израилю и Палестине совместно бороться с ХАМАС и ИГ*
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
США предлагают создать аналог ОБСЕ по Ближнему Востоку
Старый город в Иерусалиме
Сотрудникам посольства США запретили посещать Старый город Иерусалима
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49В Ливане заявили, что никогда не поддержат "сделку века" по Палестине
06:40"Исчезнувшая" в Мексике Наталья Андрейченко пожаловалась на критику
06:27В Гуанчжоу крупную азиатскую турвыставку отменили из-за коронавируса
06:18В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
06:16Власти Пекина хотят оштрафовать аптеку за повышение цен на маски
06:14Экс-премьер Ливана назвал "сделку века" "пощечиной" Палестине
05:57Граждан США могут изолировать по приезду в Калифорнию из Уханя
05:48Серебряный серфер может дебютировать в фильме "Тор: Любовь и гром"
05:37В Приморье могут продлить приостановку работы пунктов пропуска с КНР
05:31Опубликовано видео полетов истребителей Су-35С в Карелии
05:21Аэропорт Хабаровска усилил меры безопасности среди сотрудников
05:18Роспотребнадзор советует не пить жаропонижающее перед проходом границы
05:11Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
05:01Британский экоактивист: рыбу в Ла-Манше будто заменили на мусор
04:59На Камчатке усилили контроль в пунктах пропуска через госграницу
04:54Австралия эвакуирует своих граждан из Уханя на остров Рождества
04:44Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
04:43Аналитик прогнозирует более "смертоносные" нападения на армию США
04:25Российские туристы рассказали, как борются с хандрой
04:13Фигурант споров об импичменте Парнас хочет попасть на суд в сенат США
Лента новостейМолния