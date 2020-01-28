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Формирование нового правительства
2020-01-28T23:32+0300
https://ria.ru/20200128/1563991023.html
Мишустин сменил главу аналитического центра при правительстве
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РИА Новости

Мишустин сменил главу аналитического центра при правительстве

23:32 28.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Премьер Михаил Мишустин назначил Константина Калинина на должность руководителя аналитического центра при правительстве, соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на сайте кабмина.
"Назначить Калинина Константина Михайловича руководителем автономной некоммерческой организации "Аналитический центр при правительстве Российской Федерации", - говорится в документе.
Ранее руководителем центра был Владислав Онищенко, которого Мишустин другим распоряжением освободил от должности.
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