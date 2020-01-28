Мишустин сменил главу аналитического центра при правительстве

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Премьер Михаил Мишустин назначил Константина Калинина на должность руководителя аналитического центра при правительстве, соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на сайте кабмина.
"Назначить Калинина Константина Михайловича руководителем автономной некоммерческой организации "Аналитический центр при правительстве Российской Федерации", - говорится в документе.
Ранее руководителем центра был Владислав Онищенко, которого Мишустин другим распоряжением освободил от должности.