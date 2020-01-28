Иран поддержит народ Палестины в противодействии "сделке века"

"С нашей точки зрения, "сделка века" является не чем иным, как "предательством века" и игнорированием прав палестинского народа", - сказал собеседник.

"Иран заявляет о своей полной поддержке народа и руководителей Палестины в их несогласии и отважном сопротивлении злонамеренному проекту режима Трампа", - добавил он.

Во вторник США опубликовали свой план палестино-израильского урегулирования - "сделку века". Он предусматривает создание государства Палестина. При этом подконтрольная палестинцам территория будет увеличена в два раза по сравнению с тем, что они контролируют сейчас. Столицей Палестины предполагается сделать восточную часть Восточного Иерусалима. Переговоры по заключению окончательного соглашения должны пройти в течение четырех лет.