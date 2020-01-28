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Эксперты назвали нежизнеспособным план Трампа по Израилю и Палестине
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РИА Новости

Эксперты назвали нежизнеспособным план Трампа по Израилю и Палестине

23:08 28.01.2020
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Предложенная президентом США Дональдом Трампом "сделка века" по палестино-израильскому урегулированию нежизнеспособна, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Во вторник Трамп объявил о завершении разработки проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить многолетнему конфликту в регионе. В частности, как сообщил Трамп, план предусматривает создание государства Палестина. При этом подконтрольная палестинцам территория будет увеличена в два раза по сравнению с тем, что они контролируют сейчас. Трамп пообещал, что в результате соглашения "никого не будут выгонять из своего дома". Предполагается, что на переговоры по заключению окончательного соглашения должны пройти в течение четырех лет.
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"Сделка абсолютно нежизнеспособна, как и любая сделка по ближневосточному урегулированию. Проблема в том, что то, что предложил Трамп, на самом деле уже неоднократно объявлялось в качестве "сделки века": еще в 2000 году при Эхуде Бараке (израильский политический деятель, бывший премьер-министр Израиля – прим. ред.), потом аналогичный план в том же 2000 году предлагал Клинтон на излете своей каденции: раздел Иерусалима, передача Восточного Иерусалима под контроль палестинцев, замораживание строительства поселений за Западном берегу реки Иордан и так далее", - заявил доцент Института общественных наук РАНХиГС востоковед Сергей Демиденко.
По его мнению, ближневосточное урегулирование упирается в четыре вопроса: вопрос безопасности, статус еврейских поселений на Западном Берегу реки Иордан, вопрос с возвращением палестинских беженцев и статус Иерусалима. "Будут решены эти четыре вопроса – будет снят с повестки дня вопрос палестино-израильского урегулирования, и тогда можно будет уже создавать Палестину как самостоятельное государство", - считает эксперт.
Однако решение как минимум двух вопросов не представляется возможным, полагает Демиденко. Во-первых, речь идет о нескольких сотнях израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. По мнению эксперта, заморозка строительства абсолютно не решает этой проблемы. "Если даже гипотетически Палестина объявляется самостоятельным государством, что делать с этими поселениями, совершенно непонятно, если они остаются под юрисдикцией Израиля, то есть весь Западный берег реки Иордан застроен израильскими поселениями. Палестинцы на это не пойдут", - пояснил эксперт. Также нерешаемым вопросом, по его словам, является статус Иерусалима. "Никто никогда не даст делить Иерусалим, тем более в тот момент, когда он объявлен столицей Израиля. И палестинцы тоже считают Иерусалим своим городом. Я думаю, что эта сделка абсолютно нежизнеспособна, Иерусалим никто делить не даст и эта история через некоторое время заглохнет", - сказал он.
Еще непонятно, пойдет ли Израиль на эту сделку, считает эксперт. "Я представляю, что сейчас начнется в консервативной части израильского общества и какие брожения начнутся среди религиозных радикалов, среди религиозных и консервативных партий Кнессета", - сказал Демиденко.
"Зачем это сделал Трамп? Во-первых, потому что он желает демонстрировать какие-то внешнеполитические успехи и сделать вид, что он приблизил решение вопроса, который не мог решить до него никто. Я думаю, что в контексте надвигающейся угрозы импичмента ему нужны эти политические очки, ему нужна дополнительная поддержка Республиканской партии и ее электората", - заключил он.
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Схожего мнения придерживается и ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО МИД России Юрий Зинин. "На эту сделку очень долго намекали, она уже стала притчей во языцех, а сейчас США решили показать, что они держат руку на пульсе. Это отвечает внутриполитическим интересам Трампа, который с самого начала заявлял, что он решит проблему, а сейчас наступает предвыборная кампания и ему надо показать, что он не отказывается от своих слов", - сказал эксперт.
По его мнению, предложенный США план призван также уменьшить влияние в регионе Ирана, который поддерживает ожесточенное состояние палестинцев. "Мне кажется, что это связано с тем, чтобы как-то Иран оттеснить", - пояснил он.
При этом Зинин не видит позитивных сигналов для воплощения "сделки века" в жизнь. "Позитивного там ничего не просматривается. Тем более, что палестинцы там главные игроки, и если они не согласятся, то, как гласит арабская пословица, "одной рукой не рукоплещут". Пока я не вижу позитивного отношения к этому, палестинцы вряд ли пойдут на какую-то сделку, а от них все и будет зависеть", - считает эксперт. В то же время он предупредил о рисках активизации радикалов, в частности, движения ХАМАС, в условиях продолжающейся неурегулированности.
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"Будут изучать все". МИД дал оценку заявлению Трампа по "сделке века"
Ранее во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что международный квартет должен подключиться к обсуждению так называемой "сделки века" США по ближневосточному урегулированию, а также эта инициатива, безусловно, должна получить оценку с палестинской стороны. Президент Палестины Махмуд Аббас после объявления Трампом деталей сделки заявил, что она не пройдет и палестинский народ выкинет ее в "мусорную корзину истории".
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеДональд ТрампМахмуд АббасИерусалимПалестинаВосточный ИерусалимСШАИзраильВ мире
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