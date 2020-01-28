Аббас анонсировал новый раунд межпалестинских переговоров

ГАЗА, 28 янв - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас во вторник заявил, что палестинское движение ФАТХ очень скоро начнет новый раунд межпалестинских переговоров для достижения примирения.
"Скоро будет начат новый раунд межпалестинских переговоров с целью достижения всеобъемлющего примирения", - заявил палестинский лидер.
Президент США Дональд Трамп во вторник представил "сделку века" - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. В соответствии с этим планом, сообщил Трамп, Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, США откроют свое посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме, палестинцы смогут вдвое увеличить свою территорию, а США помогут палестинскому лидеру Махмуду Аббасу в создании государства, если он согласится на переговоры. Для реализации "сделки века" США образуют совместный комитет с Израилем, премьер которого Биньямин Нетаньяху, по словам Трампа, согласился с предложенным Вашингтоном планом.