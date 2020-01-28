Белый дом опубликовал предложения по "сделке века" на Ближнем Востоке

Также есть разделы, посвященные зоне свободной торговли, торговым соглашениям с США, статусу портов, Мертвого моря, водных ресурсов, заключенных и беженцев, образования, взаимного признания и отношений между израильтянами и палестинцами, урегулированию существующих претензий и правил проведения дальнейших переговоров. К плану приложены "концептуальные" карты и описание критериев безопасности и демилитаризации.