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В Подмосковье в лобовом ДТП с автобусом пострадали десять человек
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РИА Новости

В Подмосковье в лобовом ДТП с автобусом пострадали десять человек

22:47 28.01.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Десять человек пострадали в результате лобового ДТП с участием автобуса в Московской области, сообщила пресс-служба ГИБДД РФ.
ДТП произошло на Расторгуевском шоссе. Водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Mercedes-Benz Sprinter и автомобилем "Газ".
"В результате ДТП десять пассажиров автобуса доставлены в ЦРБ", - говорится в сообщении.
Добавляется, что всего в автобусе находился 21 пассажир.
В подмосковном главке МЧС РФ сообщили о семи пострадавших, детей среди них нет.
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МЧС РФМосковская областьРоссияПроисшествия
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