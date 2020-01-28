В Подмосковье в лобовом ДТП с автобусом пострадали десять человек

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Десять человек пострадали в результате лобового ДТП с участием автобуса в Десять человек пострадали в результате лобового ДТП с участием автобуса в Московской области , сообщила пресс-служба ГИБДД РФ.

ДТП произошло на Расторгуевском шоссе. Водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Mercedes-Benz Sprinter и автомобилем "Газ".

"В результате ДТП десять пассажиров автобуса доставлены в ЦРБ", - говорится в сообщении.

Добавляется, что всего в автобусе находился 21 пассажир.