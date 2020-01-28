Найдены тела погибших и самописец разбившегося в Афганистане самолета

ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. США обнаружили тела двух военных и "черный ящик" самолета, разбившегося в Афганистане, заявил представитель сил США в этой стране полковник Сонни Леджеетт.
"Силы США нашли останки двух военнослужащих на месте в провинции Газни в Афганистане, где 27 января разбился самолет США Bombardier E-11A. Силы США также нашли, по-видимому, бортовой самописец самолета. Причины катастрофы по-прежнему расследуются, но нет данных, чтобы катастрофа была вызвана враждебным огнем", - говорится в письменном заявлении представителя.
"Останки были найдены близ места авиакатастрофы. Местное афганское общество обращалось с ними достойно и с уважением, в соответствии с их культурой. Силы США уничтожили остатки самолета", - уточнил Леджетт.
"Пока мы не идентифицируем точно (останки), в соответствии с политикой министерства обороны США, имена военнослужащих обнародованы не будут до тех пор, пока не пройдут сутки после того, как оповестят ближайших родственников", - говорится в заявлении.
27 января, 17:25В Сети появилось видео с места крушения самолета в Афганистане