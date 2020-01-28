Найдены тела погибших и самописец разбившегося в Афганистане самолета

"Останки были найдены близ места авиакатастрофы. Местное афганское общество обращалось с ними достойно и с уважением, в соответствии с их культурой. Силы США уничтожили остатки самолета", - уточнил Леджетт.

"Пока мы не идентифицируем точно (останки), в соответствии с политикой министерства обороны США, имена военнослужащих обнародованы не будут до тех пор, пока не пройдут сутки после того, как оповестят ближайших родственников", - говорится в заявлении.