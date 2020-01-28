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У берегов Ямайки произошло землетрясение магнитудой 7,3
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РИА Новости

У берегов Ямайки произошло землетрясение магнитудой 7,3

22:39 28.01.2020 (обновлено: 00:45 29.01.2020)
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло во вторник у берегов Ямайки, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Ранее служба сообщала, что магнитуда землетрясения составила 7,3. По обновленным данным USGS, землетрясение было зафиксировано в 19.10 по времени UTC (21.10 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 125 километрах от города Лусеа на северо-западном побережье Ямайки. Очаг залегал на глубине десяти километров.
По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, подземные толчки ощутили жители Сантьяго, крупнейшего города на востоке Кубы. Издание Miami Herald информировало, что землетрясение ощущалось в американском Майами - отмечается, в частности, что из-за разгула стихии раскачивались здания.
Сейсмограф
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