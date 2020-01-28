У берегов Ямайки произошло землетрясение магнитудой 7,3

Ранее служба сообщала, что магнитуда землетрясения составила 7,3. По обновленным данным USGS, землетрясение было зафиксировано в 19.10 по времени UTC (21.10 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 125 километрах от города Лусеа на северо-западном побережье Ямайки. Очаг залегал на глубине десяти километров.