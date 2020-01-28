Израиль готов к переговорам с палестинцами по "сделке века"

"Сделка века" - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. Вашингтон начал разработку мирной инициативы около трёх лет назад. Эти усилия возглавили советник Трампа Джаред Кушнер и помощник американского лидера Джейсон Гринблат.