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Израиль готов к переговорам с палестинцами по "сделке века"
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РИА Новости

Израиль готов к переговорам с палестинцами по "сделке века"

22:37 28.01.2020
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© РИА Новости / Алексей ДружининПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 янв - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готов к переговорам с палестинцами по "сделке века" прямо сейчас.
"Израиль будет готов прямо сейчас приступить к переговорам о мире. Что бы ни решили палестинцы, Израиль будет придерживаться мирного пути, ближайшие четыре года точно ", - сказал Нетаньяху в ходе совместного заявления с президентом США Дональдом Трампом, трансляцию которого вели израильские телеканалы.
"Сделка века" - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. Вашингтон начал разработку мирной инициативы около трёх лет назад. Эти усилия возглавили советник Трампа Джаред Кушнер и помощник американского лидера Джейсон Гринблат.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции в Европейском совете в Брюсселе. 11 декабря 2017
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Нетаньяху сравнил "сделку века" с признанием Израиля в 1948 году
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеДональд ТрампБиньямин НетаньяхуПалестинаИзраильВ мире
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