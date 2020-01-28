ТЕЛЬ-АВИВ, 28 янв - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готов к переговорам с палестинцами по "сделке века" прямо сейчас.
"Израиль будет готов прямо сейчас приступить к переговорам о мире. Что бы ни решили палестинцы, Израиль будет придерживаться мирного пути, ближайшие четыре года точно ", - сказал Нетаньяху в ходе совместного заявления с президентом США Дональдом Трампом, трансляцию которого вели израильские телеканалы.
"Сделка века" - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. Вашингтон начал разработку мирной инициативы около трёх лет назад. Эти усилия возглавили советник Трампа Джаред Кушнер и помощник американского лидера Джейсон Гринблат.