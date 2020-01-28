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"Сделка века" Трампа не приведет к миру, считают в парламенте Турции
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РИА Новости

"Сделка века" Трампа не приведет к миру, считают в парламенте Турции

22:35 28.01.2020
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© Фото предоставлено Озтюрком ЙылмазовымДепутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз
Депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз
© Фото предоставлено Озтюрком Йылмазовым
АНКАРА, 28 янв - РИА Новости, Алена Палажченко. Представленная президентом США Дональдом Трампом "сделка века" по ближневосточному урегулированию будет отклонена Палестиной и не приведет к миру в регионе, заявил РИА Новости независимый депутат парламента Турции Озтюрк Йылмаз.
Во вторник президент США объявил о завершении разработки проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить многолетнему конфликту в регионе. В частности, как сообщил Трамп, план предусматривает создание государства Палестина. При этом подконтрольная палестинцам территория будет увеличена в два раза по сравнению с тем, что они контролируют сейчас. Предполагается, что на переговоры по заключению окончательного соглашения должны пройти в течение четырех лет.
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"Для Ближнего Востока это план не мира, а войны. Не думаю, что палестинская сторона примет этот план, как не поддержит его ни одна из арабских стран. Откуда это план возник? (Премьер-министр Израиля Биньямин) Нетаньяху во внутренней политике сейчас очень скован, и Трамп захотел его поддержать. Так же у самого Трампа связаны руки из-за процесса импичмента в США, и он находится под давлением еврейского лобби, возможно, даже в своей Республиканской партии", - сказал Йылмаз.
По его словам, план Трампа вряд ли окажется жизнеспособным, несмотря на слабость Палестины, которая разделена противоборством группировок ХАМАС и ФАТХ. "Уменьшилась поддержка Палестины со стороны международного сообщества, ослабло и единство арабских стран, ранее поддерживавших Палестину, а Израиль тем временем увеличивает число своих поселений на палестинских территориях. В таких условиях создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме не представляется реалистичным, и при этом палестинцы вряд ли смогут построить государство на своих условиях", - добавил собеседник агентства.
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеОзтюрк ЙылмазДональд ТрампТурцияПалестинаСШАИзраильВ мире
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