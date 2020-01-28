"Сделка века" Трампа не приведет к миру, считают в парламенте Турции

АНКАРА, 28 янв - РИА Новости, Алена Палажченко. Представленная президентом США Дональдом Трампом Представленная президентом США Дональдом Трампом "сделка века" по ближневосточному урегулированию будет отклонена Палестиной и не приведет к миру в регионе, заявил РИА Новости независимый депутат парламента Турции Озтюрк Йылмаз

Во вторник президент США объявил о завершении разработки проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить многолетнему конфликту в регионе. В частности, как сообщил Трамп, план предусматривает создание государства Палестина. При этом подконтрольная палестинцам территория будет увеличена в два раза по сравнению с тем, что они контролируют сейчас. Предполагается, что на переговоры по заключению окончательного соглашения должны пройти в течение четырех лет.

"Для Ближнего Востока это план не мира, а войны. Не думаю, что палестинская сторона примет этот план, как не поддержит его ни одна из арабских стран. Откуда это план возник? (Премьер-министр Израиля Биньямин) Нетаньяху во внутренней политике сейчас очень скован, и Трамп захотел его поддержать. Так же у самого Трампа связаны руки из-за процесса импичмента в США, и он находится под давлением еврейского лобби, возможно, даже в своей Республиканской партии", - сказал Йылмаз.