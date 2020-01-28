Москва отреагировала на отмененный визит нидерландских парламентариев

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Российские дипломаты выразили сожаление по поводу решения парламентариев из Российские дипломаты выразили сожаление по поводу решения парламентариев из Нидерландов отменить визит в Москву для встречи с коллегами в Госдуме.

Посольство России ознакомилось и приняло к сведению решение нидерландской комиссии отказаться от поездки, говорится в сообщении.

"Никоим образом не ставя под вопрос право нидерландских парламентариев на свое мнение, вместе с тем выражаем сожаление, что они второй раз подряд с осени 2018 года по собственной инициативе захлопывают окно возможностей для возобновления диалога со своими коллегами в Госдуме по вопросам, представляющим взаимный интерес", — заявили российские дипломаты.

В дипмиссии отметили, что неоднократно предупреждали своих коллег и в Москве, и в Гааге, что вся ответственность за негативные последствия такого шага ложится на нидерландскую сторону.

Ранее посольство Нидерландов в Москве подтвердило РИА Новости, что делегация парламента страны отменила запланированный на февраль визит в Россию после того, как одному из депутатов отказали во въезде в страну.