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2020-01-28T22:52+0300
https://ria.ru/20200128/1563989769.html
Москва отреагировала на отмененный визит нидерландских парламентариев
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РИА Новости

Москва отреагировала на отмененный визит нидерландских парламентариев

22:33 28.01.2020 (обновлено: 22:52 28.01.2020)
27508
© ANP / Robin UtrechtПосольство Российской Федерации в Нидерландах
Посольство Российской Федерации в Нидерландах
© ANP / Robin Utrecht
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Российские дипломаты выразили сожаление по поводу решения парламентариев из Нидерландов отменить визит в Москву для встречи с коллегами в Госдуме.
Посольство России ознакомилось и приняло к сведению решение нидерландской комиссии отказаться от поездки, говорится в сообщении.
"Никоим образом не ставя под вопрос право нидерландских парламентариев на свое мнение, вместе с тем выражаем сожаление, что они второй раз подряд с осени 2018 года по собственной инициативе захлопывают окно возможностей для возобновления диалога со своими коллегами в Госдуме по вопросам, представляющим взаимный интерес", — заявили российские дипломаты.
В дипмиссии отметили, что неоднократно предупреждали своих коллег и в Москве, и в Гааге, что вся ответственность за негативные последствия такого шага ложится на нидерландскую сторону.
Ранее посольство Нидерландов в Москве подтвердило РИА Новости, что делегация парламента страны отменила запланированный на февраль визит в Россию после того, как одному из депутатов отказали во въезде в страну.
Речь идет о политике из партии "Демократы 66" Шурде Шурдсме (Sjoerd Sjoerdsma), который попал в список лиц, которым запрещен въезд на территорию России.
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НидерландыРоссияВ мире
Популярные комментарии
Ну хватит таскать в Россию всякую европейскую нечисть.
28 января, 23:03
iil.1964
11331017
Напомните плиз чем мы Европу кормим. Газ продаем с нефтью - да, а кормим чем?
29 января, 00:34
АНАнна Никанорова
68010111
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