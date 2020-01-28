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В МИД Иордании прокомментировали "сделку века"
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РИА Новости

В МИД Иордании прокомментировали "сделку века"

22:26 28.01.2020
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Alex Brandon
КАИР, 28 янв – РИА Новости. Глава МИД Иордании Айман Сафади, комментируя объявленную США "сделку века" по урегулированию палестино-израильского конфликта, заявил об угрозе эскалации в регионе ввиду односторонних израильских шагов и необходимости начать переговоры на основе арабской мирной инициативы, сообщает госагентство Petra.
"Иордания поддерживает любые реальные усилия по достижению справедливого и полномасштабного мира, который примут народы, и подчеркивает необходимость запуска серьезных прямых переговоров, которые окончательно решат все проблемы... в соответствии с общепринятыми принципами, арабской мирной инициативой и международными резолюциями", - говорится в заявлении министра.
"Односторонние израильские меры подталкивают регион к большей эскалации", - цитирует заявление министра агентство. По его словам, Израиль пытается "навязать новые факты на земле", такие как строительство незаконных поселений.
Министр подчеркнул, что королевство считает единственным возможным вариантом решения конфликта сосуществование двух государств с опорой на международное право. Он отметил, что позиция Иордании по конфликту неизменна.
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Арабская мирная инициатива, принятая на саммите в Бейруте в 2002 году, предлагает Израилю нормализацию отношений со всем арабским миром в обмен на уход с земель, оккупированных в 1967 году, признание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме и справедливое решение проблемы беженцев-палестинцев.
Во вторник президент США Дональд Трамп объявил о завершении разработки проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить многолетнему конфликту в регионе. В частности, как сообщил Трамп, план предусматривает создание государства Палестина. При этом подконтрольная палестинцам территория будет увеличена в два раза по сравнению с тем, что они контролируют сейчас. Трамп пообещал, что в результате соглашения "никого не будут выгонять из своего дома". Предполагается, что на переговоры по заключению окончательного соглашения должны пройти в течение четырех лет.
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеМИД ИорданииДональд ТрампИорданияСШАВ мире
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