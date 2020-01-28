В МИД Иордании прокомментировали "сделку века"

КАИР, 28 янв – РИА Новости. Глава МИД Глава МИД Иордании Айман Сафади, комментируя объявленную США "сделку века" по урегулированию палестино-израильского конфликта, заявил об угрозе эскалации в регионе ввиду односторонних израильских шагов и необходимости начать переговоры на основе арабской мирной инициативы, сообщает госагентство Petra.

"Иордания поддерживает любые реальные усилия по достижению справедливого и полномасштабного мира, который примут народы, и подчеркивает необходимость запуска серьезных прямых переговоров, которые окончательно решат все проблемы... в соответствии с общепринятыми принципами, арабской мирной инициативой и международными резолюциями", - говорится в заявлении министра.

"Односторонние израильские меры подталкивают регион к большей эскалации", - цитирует заявление министра агентство. По его словам, Израиль пытается "навязать новые факты на земле", такие как строительство незаконных поселений.

Министр подчеркнул, что королевство считает единственным возможным вариантом решения конфликта сосуществование двух государств с опорой на международное право. Он отметил, что позиция Иордании по конфликту неизменна.

Арабская мирная инициатива, принятая на саммите в Бейруте в 2002 году, предлагает Израилю нормализацию отношений со всем арабским миром в обмен на уход с земель, оккупированных в 1967 году, признание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме и справедливое решение проблемы беженцев-палестинцев.