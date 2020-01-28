Глава МИД Британии пообещал поддерживать жесткие санкции из-за Крыма

ЛОНДОН, 28 янв – РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Глава МИД Великобритании Доминик Рааб пообещал, что Соединенное Королевство вместе со своими международными партнерами заставит "серьезно заплатить" тех, кто "пытается инкорпорировать Крым и Севастополь в Россию ".

Совет стран Евросоюза по общим делам без обсуждения во вторник принял решение добавить семерых человек в санкционный список по Украине ввиду выборов в Крыму в 2019 году, свидетельствуют материалы Совета. Санкции означают запрет на поездки в страны ЕС и замораживание активов в Европейском союзе. В список попали в том числе глава крымского правительства Юрий Гоцанюк, а также врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

"Сегодня Великобритания и наши международные партнеры коллективно дали понять России, что мы не принимаем и не примем незаконной аннексии Крыма и Севастополя. Через поддержание санкций мы заставим серьезно заплатить тех, кто пытается инкорпорировать Крым и Севастополь в состав России", - говорится в переданном в РИА Новости заявлении Рааба.

В заявлении Форин-офиса указывается, что Великобритания была всегда активной сторонницей введения и поддержания санкций в отношении РФ и намерена продолжать играть активную роль в международной санкционной политике и после своего выхода из ЕС.