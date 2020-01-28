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Глава МИД Британии пообещал поддерживать жесткие санкции из-за Крыма
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РИА Новости

Глава МИД Британии пообещал поддерживать жесткие санкции из-за Крыма

22:19 28.01.2020
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© AP Photo / Matt DunhamНовый государственный секретарь Великобритании по выходу из Европейского союза Доминик Рааб покидает Даунинг-стрит. 9 июля 2018
Новый государственный секретарь Великобритании по выходу из Европейского союза Доминик Рааб покидает Даунинг-стрит. 9 июля 2018
© AP Photo / Matt Dunham
ЛОНДОН, 28 янв – РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб пообещал, что Соединенное Королевство вместе со своими международными партнерами заставит "серьезно заплатить" тех, кто "пытается инкорпорировать Крым и Севастополь в Россию".
Совет стран Евросоюза по общим делам без обсуждения во вторник принял решение добавить семерых человек в санкционный список по Украине ввиду выборов в Крыму в 2019 году, свидетельствуют материалы Совета. Санкции означают запрет на поездки в страны ЕС и замораживание активов в Европейском союзе. В список попали в том числе глава крымского правительства Юрий Гоцанюк, а также врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
"Сегодня Великобритания и наши международные партнеры коллективно дали понять России, что мы не принимаем и не примем незаконной аннексии Крыма и Севастополя. Через поддержание санкций мы заставим серьезно заплатить тех, кто пытается инкорпорировать Крым и Севастополь в состав России", - говорится в переданном в РИА Новости заявлении Рааба.
В заявлении Форин-офиса указывается, что Великобритания была всегда активной сторонницей введения и поддержания санкций в отношении РФ и намерена продолжать играть активную роль в международной санкционной политике и после своего выхода из ЕС.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Дебора Броннерт
24 января, 16:42
Новый посол Британии рассказала, как улучшить отношения с Россией
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Доминик РаабВеликобританияКрымРоссияВ мире
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