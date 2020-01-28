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МИД Британии рекомендует гражданам воздерживаться от поездок в Китай
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РИА Новости

МИД Британии рекомендует гражданам воздерживаться от поездок в Китай

22:16 28.01.2020 (обновлено: 22:19 28.01.2020)
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© REUTERS / Benoit TessierТуристы в защитных масках в аэропорту
Туристы в защитных масках в аэропорту
© REUTERS / Benoit Tessier
ЛОНДОН, 28 янв – РИА Новости, Мария Табак. МИД Великобритании в связи с коронавирусом рекомендует британцам воздерживаться от всех поездок в Китай, кроме самых необходимых.
"МИД Великобритании продолжает рекомендовать воздерживаться от всех поездок в провинцию Хубэй, а теперь рекомендует воздерживаться от всех, кроме самых необходимых, поездок на остальную основную территорию Китая, не включая Гонконг и Макао", - сообщило ведомство в Twitter.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Как установили специалисты, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, который может передаваться от человека к человеку.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались, 60 человек вылечились и были выписаны из больниц. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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