На Урале в результате пожара в квартире погиб молодой человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Молодой человек погиб в результате пожара в квартире в городе Ирбит Молодой человек погиб в результате пожара в квартире в городе Ирбит Свердловской области , сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь ГУМВД по региону Валерий Горелых

Ранее ГУМЧС по Свердловской области сообщило, что информация о пожаре по улице Комсомольской поступила в 18.57 (16.57 мск). На площади 40 квадратных метров горела квартира на четвертом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома. В 19.16 (17.16 мск) пожар был локализован, в 19.34 (17.34 мск) было ликвидировано открытое горение. Проверяется информация очевидцев о хлопке, предшествовавшем пожару. Во время осмотра сгоревшей квартиры было выявлено повреждение межкомнатной перегородки. На время проверки в близлежащую школу из дома эвакуировали 120 жильцов.

"Сотрудники территориального ОВД личность погибшего установили оперативно. Им оказался 17-летний учащийся местного учебного заведения. Его родители проживают в Екатеринбурге, а он находился под присмотром бабушки. В момент ЧП ее дома не оказалось. Сыщики опрашивают соседей с целью выяснения обстоятельств, послуживших причиной ЧП в квартире, в результате которого жилище получило повреждения. Тело молодого человека обнаружили в ванной комнате", - сказал Горелых.