На Урале в результате пожара в квартире погиб молодой человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Молодой человек погиб в результате пожара в квартире в городе Ирбит Свердловской области, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь ГУМВД по региону Валерий Горелых.
Ранее ГУМЧС по Свердловской области сообщило, что информация о пожаре по улице Комсомольской поступила в 18.57 (16.57 мск). На площади 40 квадратных метров горела квартира на четвертом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома. В 19.16 (17.16 мск) пожар был локализован, в 19.34 (17.34 мск) было ликвидировано открытое горение. Проверяется информация очевидцев о хлопке, предшествовавшем пожару. Во время осмотра сгоревшей квартиры было выявлено повреждение межкомнатной перегородки. На время проверки в близлежащую школу из дома эвакуировали 120 жильцов.
"Сотрудники территориального ОВД личность погибшего установили оперативно. Им оказался 17-летний учащийся местного учебного заведения. Его родители проживают в Екатеринбурге, а он находился под присмотром бабушки. В момент ЧП ее дома не оказалось. Сыщики опрашивают соседей с целью выяснения обстоятельств, послуживших причиной ЧП в квартире, в результате которого жилище получило повреждения. Тело молодого человека обнаружили в ванной комнате", - сказал Горелых.
СУСК по Свердловской области сообщает, что по факту смерти молодого человека проводится доследственная проверка. По предварительным данным, внешних признаков криминальной смерти нет. Тело умершего будет направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти.