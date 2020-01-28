Нетаньяху назвал "сделку века" реалистичным путем к миру

"В этот день вы определили путь к замечательному будущему, к прекрасному будущему для Израиля, и Палестины, и всего региона. Настоящий реалистичный путь к миру", - сказал Нетаньяху в ходе совместного заявления с Трампом, трансляцию которого вели израильские телеканалы.

По его словам, "с самого момента создания Израиль стремился к миру с палестинцами и арабским миром". На протяжении десятилетий этот мир ускользал от нас. Эти планы провалились, потому что они не вырабатывали правильный баланс между израильскими национальными интересами и палестинскими интересами", - добавил он.

"Пытались оказывать давление на Израиль, чтобы мы покинули Иорданскую долину, а вы, господин президент, признали, что Израиль должен распространить свой суверенитет на Иорданскую долину и другие стратегические районы Иудеи и Самарии (Израильское название Западного берега реки Иордан - ред.) ", - отметил Нетаньяху.