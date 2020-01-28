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Нетаньяху назвал "сделку века" реалистичным путем к миру
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РИА Новости

Нетаньяху назвал "сделку века" реалистичным путем к миру

22:05 28.01.2020
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© РИА Новости / Алексей ДружининПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 янв - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "сделка века" президента США Дональда Трампа является реалистичным путём к миру.
"В этот день вы определили путь к замечательному будущему, к прекрасному будущему для Израиля, и Палестины, и всего региона. Настоящий реалистичный путь к миру", - сказал Нетаньяху в ходе совместного заявления с Трампом, трансляцию которого вели израильские телеканалы.
По его словам, "с самого момента создания Израиль стремился к миру с палестинцами и арабским миром". На протяжении десятилетий этот мир ускользал от нас. Эти планы провалились, потому что они не вырабатывали правильный баланс между израильскими национальными интересами и палестинскими интересами", - добавил он.
"Пытались оказывать давление на Израиль, чтобы мы покинули Иорданскую долину, а вы, господин президент, признали, что Израиль должен распространить свой суверенитет на Иорданскую долину и другие стратегические районы Иудеи и Самарии (Израильское название Западного берега реки Иордан - ред.) ", - отметил Нетаньяху.
"Сделка века" - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. Вашингтон начал разработку мирной инициативы около трёх лет назад. Эти усилия возглавили советник Трампа Джаред Кушнер и помощник американского лидера Джейсон Гринблат.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 21:43
Трамп опубликовал карту границ Израиля и Палестины по "сделке века"
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеДональд ТрампБиньямин НетаньяхуСШАВ мире
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