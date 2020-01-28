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Богданов о "сделке века": неясно, насколько это компромиссное решение
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РИА Новости

Богданов о "сделке века": неясно, насколько это компромиссное решение

22:02 28.01.2020 (обновлено: 22:21 28.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Достижение урегулирования на Ближнем Востоке требует проведения прямых переговоров сторон конфликта, в Москве не знают, насколько озвученные президентом США Дональдом Трампом идеи - результат компромисса, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов, комментируя так называемую "сделку века".
"Мы считаем, что надо им вступать в прямые переговоры и достигать компромиссов взаимоприемлемых. Мы не знаем, предложение США, оно взаимоприемлемое или нет. Надо подождать реакции сторон",- сказал Богданов, комментируя озвученные США во вторник предложения в рамках так называемой "сделки века" по Ближнему Востоку.
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеБлижний ВостокДональд ТрампМихаил БогдановМИД РФСШАВ мире
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