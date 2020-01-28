Богданов о "сделке века": неясно, насколько это компромиссное решение

"Мы считаем, что надо им вступать в прямые переговоры и достигать компромиссов взаимоприемлемых. Мы не знаем, предложение США, оно взаимоприемлемое или нет. Надо подождать реакции сторон",- сказал Богданов, комментируя озвученные США во вторник предложения в рамках так называемой "сделки века" по Ближнему Востоку.