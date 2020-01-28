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На карте Трампа сирийские Голаны обозначены территорией Израиля
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РИА Новости

На карте Трампа сирийские Голаны обозначены территорией Израиля

21:55 28.01.2020 (обновлено: 22:47 28.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкУлица поселения Бейт-Джинн
Улица поселения Бейт-Джинн
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Представленная Трампом карта "сделки века" обозначает сирийские Голаны территорией Израиля.
Согласно опубликованной карте, Палестину предполагается соединить двумя магистралями с погранпереходами в Иорданию. Палестинский Западный берег будет отделен от Иордании полосой израильской территории. Кроме того, палестинский сектор Газа будет существенно расширен, к нему добавятся два крупных района вдоль египетской границы. Представленная Трампом карта "сделки века" обозначает сирийские Голаны территорией Израиля.
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеГоланские высотыДональд ТрампИзраильВ мире
Популярные комментарии
Оккупанты они и в США оккупанты.
28 января, 22:36
Владимир Ф. Быченков
9100617
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