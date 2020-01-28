На карте Трампа сирийские Голаны обозначены территорией Израиля

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Представленная Трампом карта "сделки века" обозначает сирийские Голаны территорией Израиля.
Согласно опубликованной карте, Палестину предполагается соединить двумя магистралями с погранпереходами в Иорданию. Палестинский Западный берег будет отделен от Иордании полосой израильской территории. Кроме того, палестинский сектор Газа будет существенно расширен, к нему добавятся два крупных района вдоль египетской границы. Представленная Трампом карта "сделки века" обозначает сирийские Голаны территорией Израиля.
This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 января 2020 г.