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Культура
2020-01-28T22:28+0300
https://ria.ru/20200128/1563988833.html
Россия выступит в первом полуфинале Евровидения-2020
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РИА Новости

Россия выступит в первом полуфинале Евровидения-2020

21:53 28.01.2020 (обновлено: 22:28 28.01.2020)
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© Фото : European Broadcasting UnionГлавный приз конкурса Евровидение — хрустальный микрофон
Главный приз конкурса Евровидение — хрустальный микрофон
© Фото : European Broadcasting Union
Главный приз конкурса Евровидение — хрустальный микрофон. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Представитель России на Евровидении-2020 выступит в первом полуфинале конкурса. Это стало известно в ходе жеребьевки участников, прошедшей во вторник в Роттердаме.
Российскому конкурсанту досталось место в первой половине полуфинала. Порядковый номер продюсеры объявят, когда будут известны все песни.
Кроме российского участника, в первом полуфинале выступят представители Белоруссии, Украины, Азербайджана, Израиля, Кипра, Литвы, Румынии, Хорватии, Мальты, Северной Македонии, Словении, Бельгии, Ирландии, Норвегии, Австралии и Швеции. Всего в конкурсе примет участие 41 страна.
Евровидение-2020 пройдет 12-16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме. Девизом 65-го ежегодного песенного конкурса стал призыв "Откройся!"
Нидерланды получили возможность принять Евровидение после победы Дункана Лоуренса на мероприятии в прошлом году.
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КультураЕвровидениеРоттердамНидерландыРоссия
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