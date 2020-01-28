Россия выступит в первом полуфинале Евровидения-2020

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Представитель Представитель России на Евровидении-2020 выступит в первом полуфинале конкурса. Это стало известно в ходе жеребьевки участников, прошедшей во вторник в Роттердаме

Российскому конкурсанту досталось место в первой половине полуфинала. Порядковый номер продюсеры объявят, когда будут известны все песни.

Кроме российского участника, в первом полуфинале выступят представители Белоруссии, Украины, Азербайджана, Израиля, Кипра, Литвы, Румынии, Хорватии, Мальты, Северной Македонии, Словении, Бельгии, Ирландии, Норвегии, Австралии и Швеции. Всего в конкурсе примет участие 41 страна.

Евровидение-2020 пройдет 12-16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме. Девизом 65-го ежегодного песенного конкурса стал призыв "Откройся!"