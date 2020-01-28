Володин прокомментировал избрание Толстого вице-президентом ПАСЕ

"Избрание Петра Толстого на пост вице-спикера Парламентской Ассамблеи Совета Европы позволит развивать Ассамблею как реальную межпарламентскую площадку для конструктивного диалога", - приводятся в сообщении пресс-службы Госдумы слова Володина.

Спикер Госдумы отметил, что Толстой последовательно отстаивает интересы РФ на международных площадках, напомнив, что "в прошлом году Петр Толстой активно участвовал в переговорах по восстановлению наших полномочий в ПАСЕ и сейчас работает как глава российской делегации".