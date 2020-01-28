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Володин прокомментировал избрание Толстого вице-президентом ПАСЕ
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РИА Новости

Володин прокомментировал избрание Толстого вице-президентом ПАСЕ

21:44 28.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Избрание главы делегации РФ Петра Толстого на пост вице-президента ПАСЕ позволит развивать Ассамблею как реальную межпарламентскую площадку для конструктивного диалога, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Избрание Петра Толстого на пост вице-спикера Парламентской Ассамблеи Совета Европы позволит развивать Ассамблею как реальную межпарламентскую площадку для конструктивного диалога", - приводятся в сообщении пресс-службы Госдумы слова Володина.
Спикер Госдумы отметил, что Толстой последовательно отстаивает интересы РФ на международных площадках, напомнив, что "в прошлом году Петр Толстой активно участвовал в переговорах по восстановлению наших полномочий в ПАСЕ и сейчас работает как глава российской делегации".
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Петр ТолстойГосдума РФВячеслав ВолодинПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияПолитика
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