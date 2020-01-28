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2020-01-28T23:09+0300
https://ria.ru/20200128/1563988582.html
Трамп опубликовал карту границ Израиля и Палестины по "сделке века"
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РИА Новости

Трамп опубликовал карту границ Израиля и Палестины по "сделке века"

21:43 28.01.2020 (обновлено: 23:09 28.01.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал карту новых границ Израиля и Палестины, предложенных в рамках" сделки века".
"Так может выглядеть будущее государство Палестина со столицей в частях Восточного Иерусалима", — подписал Трамп публикацию с картой в твиттере.
"Я всегда буду оказывать поддержку Государству Израиль и еврейскому народу. Я полностью поддерживаю их безопасность и право жить на своей исторической родине. Время для мира", — написал Трамп.
Свои сообщения американский лидер продублировал на иврите и арабском языке.
Согласно опубликованной карте, Палестину предполагается соединить двумя магистралями с погранпереходами в Иорданию. Палестинский Западный берег будет отделен от Иордании полосой израильской территории. Кроме того, палестинский сектор Газа будет существенно расширен, к нему добавятся два крупных района вдоль египетской границы. Представленная Трампом карта "сделки века" обозначает сирийские Голаны территорией Израиля.
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"Сделка века"

Ранее Трамп в присутствии израильского премьера Биньямина Нетаньяху озвучил условия предлагаемой США "сделки века" по ближневосточному урегулированию.
Он объявил, что это будет "исторический шанс" для палестинцев на свое государство.
Его столица предполагается в Восточном Иерусалиме и там может появиться американское посольство, заявил Трамп. Однако Нетаньяху позднее рассказал, что столица будет расположена в городе Абу-Дисе "за ограждением" Иерусалима.
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Трамп отметил, что "сделка века" — это 80-страничный, самый детальный документ по этому вопросу. Вашингтон сформирует совместный комитет с Израилем, чтобы превратить концепцию в более точный план.
Президент США уточнил, что уже направил письмо палестинскому лидеру Махмуду Аббасу, в котором изложены параметры "сделки".
В российском МИД считают, что сторонам надо вступать в прямые переговоры и достигать взаимоприемлемых компромиссов.
"Мы не знаем, предложение США, оно взаимоприемлемое или нет. Надо подождать реакции сторон", — заключил замглавы ведомства Михаил Богданов.
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Обсудить 13
"Сделка века" по Израилю и ПалестинеМахмуд АббасИерусалимВосточный ИерусалимВ миреПалестинаИзраильДональд ТрампСША
Популярные комментарии
Интересно, а есть в мире еще наивные верящие в нерушимость договоров с США? Вашингтон стал специалистом в переобувании на лету и смены правил игры по своему шкурному разумению..
28 января, 22:25
Сергей Норд
5401712
А они не о чем с палестинцами и не договаривались. Трамп предложил свой план, предложил четыре года на обсуждение. Захотят согласятся, нет откажутся.
28 января, 22:30
Master Thief
42021204
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