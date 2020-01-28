Трамп опубликовал карту границ Израиля и Палестины по "сделке века"

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп опубликовал карту новых границ Израиля и Палестины, предложенных в рамках" сделки века".

"Так может выглядеть будущее государство Палестина со столицей в частях Восточного Иерусалима", — подписал Трамп публикацию с картой в твиттере

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 января 2020 г.

"Я всегда буду оказывать поддержку Государству Израиль и еврейскому народу. Я полностью поддерживаю их безопасность и право жить на своей исторической родине. Время для мира", — написал Трамп.

Свои сообщения американский лидер продублировал на иврите и арабском языке.

Согласно опубликованной карте, Палестину предполагается соединить двумя магистралями с погранпереходами в Иорданию. Палестинский Западный берег будет отделен от Иордании полосой израильской территории. Кроме того, палестинский сектор Газа будет существенно расширен, к нему добавятся два крупных района вдоль египетской границы. Представленная Трампом карта "сделки века" обозначает сирийские Голаны территорией Израиля.

"Сделка века"

Ранее Трамп в присутствии израильского премьера Биньямина Нетаньяху озвучил условия предлагаемой США "сделки века" по ближневосточному урегулированию.

Он объявил, что это будет "исторический шанс" для палестинцев на свое государство.

Его столица предполагается в Восточном Иерусалиме и там может появиться американское посольство, заявил Трамп. Однако Нетаньяху позднее рассказал, что столица будет расположена в городе Абу-Дисе "за ограждением" Иерусалима.

Трамп отметил, что "сделка века" — это 80-страничный, самый детальный документ по этому вопросу. Вашингтон сформирует совместный комитет с Израилем, чтобы превратить концепцию в более точный план.

Президент США уточнил, что уже направил письмо палестинскому лидеру Махмуду Аббасу, в котором изложены параметры "сделки".

В российском МИД считают, что сторонам надо вступать в прямые переговоры и достигать взаимоприемлемых компромиссов.