Трамп: многие хотят инвестировать в новое палестинское государство

ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что "сделка века" обеспечит инвестиции в 50 миллиардов долларов для нового палестинского государства.
"Наше видение обеспечит колоссальные коммерческие инвестиции в 50 миллиардов долларов в новое палестинское государство. Много-много государств хотят принять в этом участие. Практически все хотят, чтобы это произошло", - сказал он.
Президент США также отметил, что в случае реализации американского плана в течение 10 лет "безработица в Палестине сократится вдвое", "ВВП удвоится или утроится".