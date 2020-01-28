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Трамп: многие хотят инвестировать в новое палестинское государство
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РИА Новости

Трамп: многие хотят инвестировать в новое палестинское государство

21:33 28.01.2020
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
© REUTERS / Jonathan Ernst
ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что "сделка века" обеспечит инвестиции в 50 миллиардов долларов для нового палестинского государства.
"Наше видение обеспечит колоссальные коммерческие инвестиции в 50 миллиардов долларов в новое палестинское государство. Много-много государств хотят принять в этом участие. Практически все хотят, чтобы это произошло", - сказал он.
По мнению Трампа, "сделка века" "получит огромную поддержку соседей" Израиля и Палестины.
Президент США также отметил, что в случае реализации американского плана в течение 10 лет "безработица в Палестине сократится вдвое", "ВВП удвоится или утроится".
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Дональд ТрампПалестинаСШАИзраильВ мире
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