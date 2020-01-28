Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-28T22:01+0300
https://ria.ru/20200128/1563988151.html
Лидер ХАМАС выступил против предложенной США "сделки века"
https://cdn21.img.ria.ru/images/151040/75/1510407566_0:0:3881:2184_1036x0_80_0_0_f65a2cfa427b43f33eac5f570a177c8d.jpg
РИА Новости

Лидер ХАМАС выступил против предложенной США "сделки века"

21:26 28.01.2020 (обновлено: 22:01 28.01.2020)
616
© AFP 2019 / Said KhatibЛидер ХАМАС Исмаил Хания выступает по поводу решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. 7 декабря 2017
Лидер ХАМАС Исмаил Хания выступает по поводу решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. 7 декабря 2017
© AFP 2019 / Said Khatib
ГАЗА, 28 янв - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас провел во вторник телефонный разговор с главой политического бюро ХАМАС Исмаилом Хания, лидер ХАМАС выступил против американской "сделки века" и назвал ее целью ликвидацию палестинского национального проекта, сообщило агентство ВАФА.
"Хания призвал отложить в сторону все разногласия и встать перед лицом плана по ликвидации палестинского национального проекта", - передает ВАФА.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Вчера, 20:51
МИД прокомментировал предложенную Трампом "сделку века"
Сообщается также, что глава Европейского совета Шарль Мишель также позвонил Аббасу для выяснения позиции Палестины относительно американской "сделки века".
2943011
Обсудить 0
"Сделка века" по Израилю и ПалестинеИсмаил ХанияМахмуд АббасХамасПалестинаСШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
В Британии оценили предложения Трампа по Ближнему Востоку
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД прокомментировал предложенную Трампом "сделку века"
Боец в маске под флагом Палестины
Палестинское государство будет демилитаризовано в рамках "сделки века"
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Американская "сделка века" приведет к новой интифаде, считают в Иране
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Трамп высказался за сохранение статуса-кво Храмовой горы
Встреча В.Путина и Б.Нетаньяху в Сочи
Нетаньяху прокомментировал "сделку века"
Эмблема в штаб-квартире Лиги арабских государств (ЛАГ)
В ЛАГ назвали условие успеха "сделки века"
Улица поселения Бейт-Джинн
На карте Трампа сирийские Голаны обозначены территорией Израиля
Президент США Дональд Трамп
Трамп опубликовал карту границ Израиля и Палестины по "сделке века"
Президент США Дональд Трамп
Трамп пообещал палестинцам помочь создать государство
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Трамп: многие хотят инвестировать в новое палестинское государство
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Трамп назвал "сделку века" историческим шансом для палестинцев
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
Богданов о "сделке века": неясно, насколько это компромиссное решение
Города мира. Иерусалим
СМИ: США предложили создать палестинское государство
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что в "сделке века" нет рисков для безопасности Израиля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:40"Исчезнувшая" в Мексике Наталья Андрейченко пожаловалась на критику
06:27В Гуанчжоу крупную азиатскую турвыставку отменили из-за коронавируса
06:18В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
06:16Власти Пекина хотят оштрафовать аптеку за повышение цен на маски
06:14Экс-премьер Ливана назвал "сделку века" "пощечиной" Палестине
05:57Граждан США могут изолировать по приезду в Калифорнию из Уханя
05:48Серебряный серфер может дебютировать в фильме "Тор: Любовь и гром"
05:37В Приморье могут продлить приостановку работы пунктов пропуска с КНР
05:31Опубликовано видео полетов истребителей Су-35С в Карелии
05:21Аэропорт Хабаровска усилил меры безопасности среди сотрудников
05:18Роспотребнадзор советует не пить жаропонижающее перед проходом границы
05:11Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
05:01Британский экоактивист: рыбу в Ла-Манше будто заменили на мусор
04:59На Камчатке усилили контроль в пунктах пропуска через госграницу
04:54Австралия эвакуирует своих граждан из Уханя на остров Рождества
04:44Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
04:43Аналитик прогнозирует более "смертоносные" нападения на армию США
04:25Российские туристы рассказали, как борются с хандрой
04:13Фигурант споров об импичменте Парнас хочет попасть на суд в сенат США
04:11Глава немецкого минэнерго оценил газовую "сделку века" с СССР
Лента новостейМолния