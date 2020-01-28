Кремль опубликовал архивные видео с Владимиром Путиным

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Кремль опубликовал новую серию архивных фотографий и видеозаписей на портале, посвященном 20-летию с тех пор, как Кремль опубликовал новую серию архивных фотографий и видеозаписей на портале, посвященном 20-летию с тех пор, как Владимир Путин занял пост президента.

На сайте появились кадры, снятые с 2010 по 2014 год. В этот период Путин занимал должность премьер-министра, а затем вернулся на пост президента страны.

Среди размещенных материалов — запись с благотворительного концерта в Санкт-Петербурге в 2010 году, на которой на тот момент премьер-министр Владимир Путин исполняет песню "Blueberry Hill".

Другой ролик, опубликованный Кремлем, был снят во время посещения Путиным национального парка "Лосиный остров" в том же 2010 году. На кадрах видно, как российский лидер из бутылочки кормит лосят.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Еще одно видео сняли в 2013 году, когда президент по приглашению тогдашней королевы Нидерландов Беатрикс посетил страну. В ходе этого визита был открыт перекрестный год двух стран. На ролике Владимир Путин прямо во время выступления поблагодарил дирижера нидерландского хора.

Первая часть архива, посвященная первым пяти годам правления Путина, была обнародована 30 декабря 2019 года, вторая, в которой отражены события 2005-2009 годов, — 13 января 2020-го.