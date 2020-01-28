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Инфекционист оценила призыв носить перчатки для защиты от коронавируса
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РИА Новости

Инфекционист оценила призыв носить перчатки для защиты от коронавируса

21:07 28.01.2020
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© Fotolia / pix4UМедицинские перчатки
Медицинские перчатки
© Fotolia / pix4U
ПЕКИН, 28 янв – РИА Новости. Необходимости носить перчатки, чтобы не заразиться новым типом коронавируса, нет, заявила член специальной экспертной комиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, инфекционист Ли Ланьцзюань.
Ранее член экспертной группы государственного комитета КНР по вопросам здравоохранения инфекционист Ли Синван рассказал, что вирус может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через прикосновение к глазам грязными руками.
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"В больнице медицинский персонал должен носить перчатки, но за пределами больницы, просто выходя на улицу, не нужно специально надевать перчатки, просто мойте руки, этого достаточно", - пояснила эксперт в эфире Центрального телевидения Китая, отвечая на вопрос, нужно ли носить перчатки, чтобы не заразиться.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Как установили специалисты, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, который может передаваться от человека к человеку.
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По сведениям китайских экспертов, вирус передается воздушно-капельным путем с расстояния 1-2 метра, а также контактным способом – через прикосновение грязными руками к глазам. Основными симптомами заболевания являются сухой кашель, затрудненное дыхание, вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. Однако в ряде случаев болезнь проходит без пневмонии, лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой, но даже со слабо выраженными симптомами больной может заразить других.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались, 60 человек вылечились и были выписаны из больниц. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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Распространение нового коронавирусаКитайУханьВ мире
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