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В Гонконге разработали вакцину против коронавируса
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РИА Новости

В Гонконге разработали вакцину против коронавируса

20:57 28.01.2020 (обновлено: 23:50 28.01.2020)
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© AP Photo / Kin CheungПассажиры на вокзале в Гонконге
Пассажиры на вокзале в Гонконге
© AP Photo / Kin Cheung
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Исследовательская группа из Гонконга разработала вакцину против коронавируса, сообщает китайская газета South China Morning Post со ссылкой на микробиолога Гонконгского университета.

"Мы уже создали вакцину, но потребуется длительное время для тестирования лекарства на животных", — заявил профессор Юэн Квок-Юнг.

По словам гонконгского профессора, тестирование на животных может занять месяцы, а клинические испытания на людях — по крайней мере еще один год.
Исследователи модифицировали вакцину против обычного гриппа, добавив к ней часть поверхностного антигена коронавируса. Таким образом, как пишет издание, новая вакцина может препятствовать и возникновению гриппа, и заболеванию коронавирусом, вызывающим пневмонию.
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Ранее сообщалось, что госпиталь Дунфан при шанхайском университете Тунцзи и китайская биотехнологическая компания Stermina утвердили проект по разработке мРНК-вакцины от коронавируса, которую можно изготовить быстрее обычного препарата. Также главный научный сотрудник американской компании Johnson&Johnson (J&J) Пол Стоффелс заявил, что ведется активная разработка вакцины против коронавируса, и препарат может быть готов уже в ближайшие месяцы.

Вспышка коронавируса 2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань (провинция Хубэй). Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передается от человека к человеку.
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Ученые Национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР провели анализ проб среды и заявили, что вероятный источник 2019-nCoV — оптовый рынок Хуанань в Ухане. Кроме того, он схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян. Однако другие исследователи опровергли связь рынка с эпидемией новой болезни.
Число умерших, по последним данным, достигло 106 человек, заболевших уже более 4,5 тысячи. Случаи заражения, помимо Китая, зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Камбодже и Германии.Власти КНР ввели запрет на продажу и перевозку диких животных, поскольку именно они могли быть первоисточником нового заболевания, многие города закрыли на карантин.
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Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыГонконгКитайУханьВ мире
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