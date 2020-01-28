В Гонконге разработали вакцину против коронавируса

"Мы уже создали вакцину, но потребуется длительное время для тестирования лекарства на животных", — заявил профессор Юэн Квок-Юнг.

По словам гонконгского профессора, тестирование на животных может занять месяцы, а клинические испытания на людях — по крайней мере еще один год.

Исследователи модифицировали вакцину против обычного гриппа, добавив к ней часть поверхностного антигена коронавируса. Таким образом, как пишет издание, новая вакцина может препятствовать и возникновению гриппа, и заболеванию коронавирусом, вызывающим пневмонию.

Ранее сообщалось, что госпиталь Дунфан при шанхайском университете Тунцзи и китайская биотехнологическая компания Stermina утвердили проект по разработке мРНК-вакцины от коронавируса, которую можно изготовить быстрее обычного препарата. Также главный научный сотрудник американской компании Johnson&Johnson (J&J) Пол Стоффелс заявил, что ведется активная разработка вакцины против коронавируса, и препарат может быть готов уже в ближайшие месяцы.

Вспышка коронавируса 2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань (провинция Хубэй). Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передается от человека к человеку.

Ученые Национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР провели анализ проб среды и заявили, что вероятный источник 2019-nCoV — оптовый рынок Хуанань в Ухане. Кроме того, он схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян. Однако другие исследователи опровергли связь рынка с эпидемией новой болезни.