МИД прокомментировал предложенную Трампом "сделку века"

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Свое мнение о "сделке века" должны сначала озвучить Израиль и Палестина, Москва не является стороной конфликта, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Президент США Дональд Трамп во вторник представил "сделку века" - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. В соответствии с этим планом, сообщил Трамп, Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, США откроют свое посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме, палестинцы смогут вдвое увеличить свою территорию, а США помогут палестинскому лидеру Махмуду Аббасу в создании государства, если он согласится на переговоры. Для реализации "сделки века" США образует совместный комитет с Израилем, президент которого Биньямин Нетаньяху, по словам Трампа, согласился с предложенным Вашингтоном планом.
"Мы будем изучать предложения. Но мы же не принимаем никаких решений. Решения принимают стороны, вовлеченные в конфликт, - это палестинцы и израильтяне, американцы не принимают решение. Они выдвинули инициативу, ее будут изучать все. Но прежде всего решение принимают стороны конфликта. Мы же не стороны конфликта",- сказал Богданов, отвечая на вопрос, как в Москве оценивают предложенную Трампом "сделку века".
Вашингтон начал разработку мирной инициативы около трех лет назад. Эти усилия возглавили советник Трампа Джаред Кушнер и помощник американского лидера Джейсон Гринблат. Американские СМИ сообщали, что новый план будет сосредоточен на экономике и инвестициях.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
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