МИД прокомментировал предложенную Трампом "сделку века"

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Свое мнение о "сделке века" должны сначала озвучить Свое мнение о "сделке века" должны сначала озвучить Израиль Палестина , Москва не является стороной конфликта, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов

Президент США Дональд Трамп во вторник представил "сделку века" - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. В соответствии с этим планом, сообщил Трамп, Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, США откроют свое посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме, палестинцы смогут вдвое увеличить свою территорию, а США помогут палестинскому лидеру Махмуду Аббасу в создании государства, если он согласится на переговоры. Для реализации "сделки века" США образует совместный комитет с Израилем, президент которого Биньямин Нетаньяху, по словам Трампа, согласился с предложенным Вашингтоном планом.

"Мы будем изучать предложения. Но мы же не принимаем никаких решений. Решения принимают стороны, вовлеченные в конфликт, - это палестинцы и израильтяне, американцы не принимают решение. Они выдвинули инициативу, ее будут изучать все. Но прежде всего решение принимают стороны конфликта. Мы же не стороны конфликта",- сказал Богданов, отвечая на вопрос, как в Москве оценивают предложенную Трампом "сделку века".

Вашингтон начал разработку мирной инициативы около трех лет назад. Эти усилия возглавили советник Трампа Джаред Кушнер и помощник американского лидера Джейсон Гринблат. Американские СМИ сообщали, что новый план будет сосредоточен на экономике и инвестициях.