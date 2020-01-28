Родители смогут оценивать качество питания детей в подмосковных школах

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Родители подмосковных школьников получили возможность в любой день прийти в школу, где учатся их дети, оценить качество питания и высказать свои замечания, заявила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
"Мы уже разработали ряд дополнительных предложений для повышения качества питания, например, мы запускаем родительский контроль в школах: ежедневно каждый родитель сможет прийти в школу, где учится его ребенок, и оценить качество питания, высказать свои замечания. Также с сегодняшнего дня на школьном портале регулярно будут проходить опросы среди учеников, где они смогут дать свою оценку питанию", – сказала журналистам Каклюгина.
Кроме того, во всех школах Подмосковья развешены объявления с QR-кодами для оперативного направления жалоб на сайт "Добродел", добавила Каклюгина. "Для нас очень важно получать обратную связь как от детей, так и от родителей", - подчеркнула министр.