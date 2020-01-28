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Новости Подмосковья
2020-01-28T20:47+0300
https://ria.ru/20200128/1563987254.html
Родители смогут оценивать качество питания детей в подмосковных школах
https://cdn25.img.ria.ru/images/153330/56/1533305607_0:3:1036:586_1036x0_80_0_0_4cc203a4e1a35a7870bbaf1b30bf949b.jpg
РИА Новости

Родители смогут оценивать качество питания детей в подмосковных школах

20:47 28.01.2020
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкШкольная столовая
Школьная столовая
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Родители подмосковных школьников получили возможность в любой день прийти в школу, где учатся их дети, оценить качество питания и высказать свои замечания, заявила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
"Мы уже разработали ряд дополнительных предложений для повышения качества питания, например, мы запускаем родительский контроль в школах: ежедневно каждый родитель сможет прийти в школу, где учится его ребенок, и оценить качество питания, высказать свои замечания. Также с сегодняшнего дня на школьном портале регулярно будут проходить опросы среди учеников, где они смогут дать свою оценку питанию", – сказала журналистам Каклюгина.
Кроме того, во всех школах Подмосковья развешены объявления с QR-кодами для оперативного направления жалоб на сайт "Добродел", добавила Каклюгина. "Для нас очень важно получать обратную связь как от детей, так и от родителей", - подчеркнула министр.
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