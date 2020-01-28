Родители смогут оценивать качество питания детей в подмосковных школах

"Мы уже разработали ряд дополнительных предложений для повышения качества питания, например, мы запускаем родительский контроль в школах: ежедневно каждый родитель сможет прийти в школу, где учится его ребенок, и оценить качество питания, высказать свои замечания. Также с сегодняшнего дня на школьном портале регулярно будут проходить опросы среди учеников, где они смогут дать свою оценку питанию", – сказала журналистам Каклюгина.