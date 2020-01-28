Нетаньяху прокомментировал "сделку века"

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 янв - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что день, когда президент США Дональд Трамп представил "сделку века" – исторический, он аналогичен дню, когда 33-й президент США Гарри Трумэн признал Израиль в 1948 году.
"Это исторический день. Это напоминает другой исторический день. Мы помним 14 мая 1948 года, потому что в тот день президент Трумэн стал первым мировым лидером, который признал государство Израиль. Сегодня, 28 января 2020 года вы (Трамп - ред.) стали первым лидером, который признал суверенитет государства Израиль над Иудией и Самарией (Израильское название Западного берега реки Иордан - ред.) как важной части нашего исторического наследия", - сказал Нетаньяху в ходе совместного заявления с Трампом, трансляцию которого вели израильские телеканалы.
"Сделка века" - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. Вашингтон начал разработку мирной инициативы около трёх лет назад. Эти усилия возглавили советник Трампа Джаред Кушнер и помощник американского лидера Джейсон Гринблат.