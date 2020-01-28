Нетаньяху прокомментировал "сделку века"

"Это исторический день. Это напоминает другой исторический день. Мы помним 14 мая 1948 года, потому что в тот день президент Трумэн стал первым мировым лидером, который признал государство Израиль. Сегодня, 28 января 2020 года вы (Трамп - ред.) стали первым лидером, который признал суверенитет государства Израиль над Иудией и Самарией (Израильское название Западного берега реки Иордан - ред.) как важной части нашего исторического наследия", - сказал Нетаньяху в ходе совместного заявления с Трампом, трансляцию которого вели израильские телеканалы.