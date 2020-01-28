США с Израилем образуют комитет для реализации "сделки века"

ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. США образуют совместный комитет с Израилем для реализации "сделки века", сообщил во вторник президент США Дональд Трамп.
"Мы сформируем совместный комитет с Израилем, чтобы из концептуальной карты разработать более детальный и точный план, чтобы его признание могло быть достигнуто как можно скорее", - сказал Трамп на пресс-конференции, представляя план ближневосточного урегулирования.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.