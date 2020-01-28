США с Израилем образуют комитет для реализации "сделки века"

"Мы сформируем совместный комитет с Израилем, чтобы из концептуальной карты разработать более детальный и точный план, чтобы его признание могло быть достигнуто как можно скорее", - сказал Трамп на пресс-конференции, представляя план ближневосточного урегулирования.