Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-28T22:02+0300
https://ria.ru/20200128/1563987074.html
В ЛАГ назвали условие успеха "сделки века"
https://cdn24.img.ria.ru/images/121092/15/1210921588_0:239:1368:1009_1036x0_80_0_0_7d4c22424cb0776524773e1cb42b22ca.jpg
РИА Новости

В ЛАГ назвали условие успеха "сделки века"

20:42 28.01.2020 (обновлено: 22:02 28.01.2020)
891
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЭмблема в штаб-квартире Лиги арабских государств (ЛАГ)
Эмблема в штаб-квартире Лиги арабских государств (ЛАГ)
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
КАИР, 28 янв - РИА Новости. Американский план по урегулированию палестино-израильского конфликта может быть успешным лишь после переговоров между двумя сторонам, об этом во вторник заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что представит общественности так называемую "сделку века" по палестино-израильскому урегулированию во вторник в 20.00 мск в преддверии встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
"Реальная сделка может быть достигнута только путем переговоров между двумя заинтересованными сторонами, то есть израильтянами и палестинцами, при честном посредничестве, без попытки навязать какие-либо решения", - говорится в заявлении ЛАГ.
Совет Лиги арабских государств (ЛАГ) проведет в субботу экстренное заседание для обсуждения "сделки века".
Города мира. Иерусалим
Вчера, 20:21
СМИ: США предложили создать палестинское государство
"Сделка века" - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. Обнародование документа неоднократно откладывалось по различным причинам. Вашингтон начал разработку мирной инициативы около трёх лет назад. Эти усилия возглавили советник Трампа Джаред Кушнер и помощник американского лидера Джейсон Гринблат. Американские СМИ сообщали, что новый план будет сосредоточен на экономике и инвестициях.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Вчера, 20:29
Трамп назвал "сделку века" историческим шансом для палестинцев
2020122
Обсудить 1
"Сделка века" по Израилю и ПалестинеАхмед Абуль ГейтДональд ТрампЛига арабских государствБиньямин НетаньяхуИерусалимВ мире
Рекомендуем
Встреча В.Путина и Б.Нетаньяху в Сочи
Нетаньяху прокомментировал "сделку века"
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД прокомментировал предложенную Трампом "сделку века"
Города мира. Иерусалим
СМИ: США предложили создать палестинское государство
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Трамп назвал "сделку века" историческим шансом для палестинцев
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
США с Израилем образуют комитет для реализации "сделки века"
Президент США Дональд Трамп
Трамп: США откроют посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме
Лидер ХАМАС Исмаил Хания выступает по поводу решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. 7 декабря 2017
Лидер ХАМАС выступил против предложенной США "сделки века"
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Трамп высказался за сохранение статуса-кво Храмовой горы
Боец в маске под флагом Палестины
Палестинское государство будет демилитаризовано в рамках "сделки века"
Президент США Дональд Трамп
Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
В Британии оценили предложения Трампа по Ближнему Востоку
Президент США Дональд Трамп
Трамп опубликовал карту границ Израиля и Палестины по "сделке века"
Здание посольства Нидерландов в Москве
Делегация парламента Нидерландов отменила визит в Россию
Заседание Совета ЛАГ
Совет ЛАГ проведет экстренное заседание по "сделке века"
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
В МИД Иордании прокомментировали "сделку века"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:40"Исчезнувшая" в Мексике Наталья Андрейченко пожаловалась на критику
06:27В Гуанчжоу крупную азиатскую турвыставку отменили из-за коронавируса
06:18В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
06:16Власти Пекина хотят оштрафовать аптеку за повышение цен на маски
06:14Экс-премьер Ливана назвал "сделку века" "пощечиной" Палестине
05:57Граждан США могут изолировать по приезду в Калифорнию из Уханя
05:48Серебряный серфер может дебютировать в фильме "Тор: Любовь и гром"
05:37В Приморье могут продлить приостановку работы пунктов пропуска с КНР
05:31Опубликовано видео полетов истребителей Су-35С в Карелии
05:21Аэропорт Хабаровска усилил меры безопасности среди сотрудников
05:18Роспотребнадзор советует не пить жаропонижающее перед проходом границы
05:11Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
05:01Британский экоактивист: рыбу в Ла-Манше будто заменили на мусор
04:59На Камчатке усилили контроль в пунктах пропуска через госграницу
04:54Австралия эвакуирует своих граждан из Уханя на остров Рождества
04:44Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
04:43Аналитик прогнозирует более "смертоносные" нападения на армию США
04:25Российские туристы рассказали, как борются с хандрой
04:13Фигурант споров об импичменте Парнас хочет попасть на суд в сенат США
04:11Глава немецкого минэнерго оценил газовую "сделку века" с СССР
Лента новостейМолния