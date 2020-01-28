В ЛАГ назвали условие успеха "сделки века"

КАИР, 28 янв - РИА Новости. Американский план по урегулированию палестино-израильского конфликта может быть успешным лишь после переговоров между двумя сторонам, об этом во вторник заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что представит общественности так называемую "сделку века" по палестино-израильскому урегулированию во вторник в 20.00 мск в преддверии встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
"Реальная сделка может быть достигнута только путем переговоров между двумя заинтересованными сторонами, то есть израильтянами и палестинцами, при честном посредничестве, без попытки навязать какие-либо решения", - говорится в заявлении ЛАГ.
Совет Лиги арабских государств (ЛАГ) проведет в субботу экстренное заседание для обсуждения "сделки века".
"Сделка века" - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. Обнародование документа неоднократно откладывалось по различным причинам. Вашингтон начал разработку мирной инициативы около трёх лет назад. Эти усилия возглавили советник Трампа Джаред Кушнер и помощник американского лидера Джейсон Гринблат. Американские СМИ сообщали, что новый план будет сосредоточен на экономике и инвестициях.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.