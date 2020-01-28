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Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, заявил Трамп
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РИА Новости

Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, заявил Трамп

20:37 28.01.2020 (обновлено: 21:52 28.01.2020)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.
"Согласно этому плану, Иерусалим останется неделимой столицей, это очень важно", - сказал Трамп, представляя план палестино-израильского урегулирования.
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Президент США отметил вместе с тем, что "это не такое уж большое дело, я уже сделал это для вас, и так оно и останется". Ранее Трамп перенес посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, фактически признав его столицей Израиля.
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Обострение палестино-израильского конфликтаДональд ТрампИерусалимСШАВ мире
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