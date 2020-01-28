Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.
"Согласно этому плану, Иерусалим останется неделимой столицей, это очень важно", - сказал Трамп, представляя план палестино-израильского урегулирования.
Президент США отметил вместе с тем, что "это не такое уж большое дело, я уже сделал это для вас, и так оно и останется". Ранее Трамп перенес посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, фактически признав его столицей Израиля.