В Польше не сочли нужным вводить чрезвычайные меры из-за короновируса

Тем не менее, по его словам, "угроза, конечно, существует". "Мы ее мониторим. Вопрос очень серьезный. В то же время я хотел бы вас успокоить. Мы не находимся в ситуации, в которой следовало бы вводить какие-либо чрезвычайные дополнительные меры безопасности на территории Польши", - добавил он.