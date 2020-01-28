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В Польше не сочли нужным вводить чрезвычайные меры из-за короновируса
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РИА Новости

В Польше не сочли нужным вводить чрезвычайные меры из-за короновируса

20:36 28.01.2020
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© Depositphotos / blooduaВид Варшавы
Вид Варшавы
© Depositphotos / bloodua
ВАРШАВА, 28 янв – РИА Новости. Польские власти не считают нужным вводить чрезвычайные меры безопасности из-за появившегося в Китае короновируса, заявил журналистам во вторник заместитель министра иностранных дел страны Павел Яблоньский.
Ранее сообщалось, что в Польше нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV.
Яблоньский рассказал, что польские власти находятся в постоянном контакте с представителями других стран по вопросу недопущения распространения короновируса.
"Состоялись встречи как с другими странами Европейского союза, так и встречи межведомственные в Польше. Я не буду на данный момент предоставлять какую-то дополнительную информацию, чтобы соблюсти интересы людей. Вопрос деликатный. По всем вопросам я рекомендую обращаться в Правительственный центр безопасности, который координирует эти вопросы", - сказал Яблоньский.
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Тем не менее, по его словам, "угроза, конечно, существует". "Мы ее мониторим. Вопрос очень серьезный. В то же время я хотел бы вас успокоить. Мы не находимся в ситуации, в которой следовало бы вводить какие-либо чрезвычайные дополнительные меры безопасности на территории Польши", - добавил он.
"Ситуация находится под контролем. Конечно, все время обязательно соблюдать серьезную осторожность", - заключил представитель МИД.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыМИД ПольшиПольшаКитайУханьВаршаваВ мире
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