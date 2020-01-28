Трамп заявил, что благодаря "сделке века" Израиль делает шаг к миру

ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, представляя во вторник план по израильско-палестинскому урегулированию, заявил, что Израиль делает "большой шаг к миру" с палестинцами, воплощая этот план.
"Сегодня Израиль делает большой шаг в сторону мира", - заявил Трамп, представляя свой план по урегулированию в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме.
По его словам, палестинцы "заслуживают лучшей жизни", но попали в "ловушку террористической активности". Он добавил, что план ближневосточного урегулирования насчитывает 80 страниц, и это самый детальный документ по этому вопросу.