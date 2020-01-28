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2020-01-28T22:03+0300
https://ria.ru/20200128/1563986615.html
Трамп назвал "сделку века" историческим шансом для палестинцев
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РИА Новости

Трамп назвал "сделку века" историческим шансом для палестинцев

20:29 28.01.2020 (обновлено: 22:03 28.01.2020)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
© REUTERS / Jonathan Ernst
ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, представляя "сделку века" по ближневосточному урегулированию, заявил, что она дает исторический шанс палестинцам создать независимое государство.

"Я хочу, чтобы эта сделка была превосходной для Палестины. <...> После 70 лет отсутствия прогресса это может быть последней возможностью, которая у них когда-либо будет", — сказал он.

По словам американского лидера, палестинцы "заслуживают лучшей жизни", но попали в "ловушку террористической активности", они смогут удвоить свою территорию, если поддержат план.
Трамп объявил, что столица палестинского государства предполагается в Восточном Иерусалиме и там может появиться посольство США.
"Согласно этому плану, Иерусалим останется неделимой столицей, это очень важно", — добавил он.
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МИД прокомментировал предложенную Трампом "сделку века"
Трамп представил "сделку века" в Белом доме в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Он пояснил, что это 80-страничный, самый детальный документ по данному вопросу.

"Сегодня Израиль делает гигантский шаг к миру. Вчера премьер-министр Нетаньяху сообщил мне, что он готов поддержать видение (предложенный Штатами план. — Прим. ред.) в качестве основы для переговоров", — сказал президент США.

Вашингтон сформирует совместный комитет с Израилем, чтобы превратить концепцию в "более детальный и точный план", добавил Трамп.
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Он уточнил, что уже направил письмо палестинскому лидеру Махмуду Аббасу с изложением параметров "сделки".
"Территории, выделенные для его нового государства, будут открыты и останутся нетронутыми на четырехлетний период. И, что еще очень важно, мое видение предполагает, что палестинцам дается время, необходимое для того, чтобы подняться и решить проблемы, связанные с созданием ими государства", — сказал Трамп.
По его словам, "за это время палестинцы смогут изучить сделку, провести переговоры с Израилем, обеспечить критерии государственности и стать по-настоящему независимыми".
Он пообещал, что США и другие страны будут оказывать всю необходимую помощь Палестине, если Аббас "выберет путь мира".
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Вчера, 19:21
Совет ЛАГ проведет экстренное заседание по "сделке века"
Нетаньяху, в свою очередь, отметил, что Израиль, вне зависимости от позиции Палестины, будет придерживаться мирного пути и готов к переговорам уже сейчас.
В администрации российского президента сообщили, что в четверг премьер Израиля приедет в Москву с кратким визитом. Предполагается, что он расскажет Владимиру Путину о предложениях США по ближневосточному урегулированию.
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеДональд ТрампПалестинаВ мире
Популярные комментарии
Не совсем так, он заявил Трамп, Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, однако в Восточном Иерусалиме будет создана столица Палестинского государства и США откроют там свое посольство. Сделка явно не в пользу Израиля. ria.ru/20200128/1563987308.html
28 января, 20:50
Dart Adraas
1312505
Очередное добро от американцев.. Кто хочет в него вляпаться - вставайте в очередь...
28 января, 20:46
ssidorjan1919
1710015
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