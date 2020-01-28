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ВОЗ направит в Китай экспертов для борьбы с коронавирусом
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РИА Новости

ВОЗ направит в Китай экспертов для борьбы с коронавирусом

20:27 28.01.2020
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© REUTERS / The Central Hospital of WuhanЛечение пациентов в центральной больнице города Ухань
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
© REUTERS / The Central Hospital of Wuhan
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения в ближайшее время направит международных экспертов в Китай, чтобы помочь китайским ученым в изучении нового коронавируса и разработке мер по борьбе с ним, сообщается в заявлении ВОЗ.
"Необходимо незамедлительно достичь лучшего понимания того, как передается… новый коронавирус, чтобы направлять другие страны при выработке соответствующих мер реагирования", - говорится в сообщении.
Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адан Гебрейесус и министр иностранных дел Китая Ван И на встрече во вторник выразили готовность активно сотрудничать в борьбе с новым типом коронавируса, которые унес жизни уже 106 человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Как установили специалисты, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, который может передаваться от человека к человеку.
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По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались, 60 человек вылечились и были выписаны из больниц. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыВОЗКитайУханьВ мире
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