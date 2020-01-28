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СМИ: США предложили создать палестинское государство
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РИА Новости

СМИ: США предложили создать палестинское государство

20:21 28.01.2020
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© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкГорода мира. Иерусалим
Города мира. Иерусалим
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Американская "сделка века", которую намерен предложить президент США Дональд Трамп, предполагает создание двух государств: арабского со столицей в Восточном Иерусалиме и еврейского, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в американской администрации.
Кроме того, Израиль должен согласиться на замораживание строительства поселений на палестинских территориях на 4 года.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что представит общественности так называемую "сделку века" по палестино-израильскому урегулированию во вторник в 20.00 мск в преддверии встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
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