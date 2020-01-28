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Россиянина Винника доставили в парижский суд
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РИА Новости

Россиянина Винника доставили в парижский суд

20:21 28.01.2020 (обновлено: 20:30 28.01.2020)
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© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
© РИА Новости / Геннадий Мельник
ПАРИЖ, 28 янв - РИА Новости, Виктория Иванова. Россиянина Александра Винника, экстрадированного из Греции во Францию, доставили из больницы в парижский суд, где может состояться слушание по его делу, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ожидалось, что заседание начнётся в 17.00 местного времени, и к этому времени в суд прибыла защита Винника. Однако из больницы его доставили лишь около 18.00.
В стеклянный "аквариум" его завели полицейские. Стражи порядка, которые заводили его в зал, предприняли меры предосторожности, надев по две пары резиновых перчаток и медицинские маски. Такие же медицинские маски надели судья, прокурор и переводчик.
В начале заседания представитель защиты Винника Зои Константопуло запросила информацию о том, кто распорядился раздать маски персоналу. "Днём мы получили справку от врача, который сказал, что разрешает вывоз Александра из больницы, если это будет сделано в машине "скорой помощи". Никаких других рисков, включая риск распространения какой-либо инфекции, о котором здесь говорят, врач не установил. Это создаёт атмосферу запугивания", - отметила адвокат.
Винник одет в бежевые штаны, серую толстовку и синюю "дутую" куртку. До начала заседания он пообщался со своими адвокатами.
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В ходе пресс-конференции во вторник адвокаты Винника рассказали, что намерены ходатайствовать о том, чтобы слушание было отложено в связи с состоянием здоровья их клиента и недостатком времени на подготовку.
Ранее сообщалось, что судья по свободам и заключению 28 января будет решать вопрос, касающийся предварительного заключения Винника.
Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также РФ, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.
Согласно французскому запросу, Винник обвиняется во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег. Через платформу BTC-e с помощью вымогательства было получено 20,643 тысячи биткоинов, что соответствует 130 миллионам евро, от 5,7 тысячи жертв по всему миру, в том числе из Франции, говорится в документе. Франция считает, что действовала группа киберпреступников, и Винник имеет важное значение для расследования.
В минувший четверг Винника забрали из больницы в Греции и увезли в неизвестном направлении. Вскоре стало известно, что он находится в парижской больнице.
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
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Дело Александра ВинникаАлександр ВинникФранцияРоссияСШАПарижВ мире
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