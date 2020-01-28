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Трамп заявил, что Нетаньяху согласился на условия "сделки века"
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РИА Новости

Трамп заявил, что Нетаньяху согласился на условия "сделки века"

20:22 28.01.2020 (обновлено: 22:03 28.01.2020)
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© Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Белом доме в Вашингтоне. 25 марта 2019
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Белом доме в Вашингтоне. 25 марта 2019
© Leah Millis
ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился на условия предложенной США "сделки века", заявил во вторник президент США Дональд Трамп.
"Сегодня Израиль делает гигантский шаг к миру. Вчера премьер-министр Нетаньяху сообщил мне, что он готов поддержать видение (предложенный США план) в качестве основы для переговоров", - сказал президент США по итогам прошедших в Вашингтоне переговоров с премьером Израиля, представляя план урегулирования.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеИерусалимВосточный ИерусалимСШАИзраильДональд ТрампБиньямин НетаньяхуВ мире
Популярные комментарии
Сделка, явно не в пользу Израиля. Израиль поставили перед фактом создания Палестинского государства с столицей в Восточном Иерусалиме.
28 января, 20:30
Dart Adraas
1600004
А кто такие США и почему они постоянно суют нос не в свои дела?
28 января, 20:44
Alexandr Zobnin
1000027
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